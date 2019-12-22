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Опубликовано видео с места пожара на заводе в Уфе
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РИА Новости

Опубликовано видео с места пожара на заводе в Уфе

09:01 22.12.2019 (обновлено: 16:28 22.12.2019)
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Телеканал РЕН-ТВ опубликовал видео с места пожара на территории "Опытного завода Нефтехим".
На кадрах видно пожарные машины, а также идущий из здания дым.
Ранее заместитель начальника ГУ МЧС по Башкирии Виталий Барзайкин рассказал, что к тушению пожара на территории опытного завода привлекли пожарный поезд.
По предварительной информации, загорелась легковоспламеняющаяся жидкость. Погибших и пострадавших нет.
Позже в МЧС отметили, что пожар на заводе был локализован на площади две тысячи квадратных метров.
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