Опубликовано видео с места пожара на заводе в Уфе

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Телеканал Телеканал РЕН-ТВ опубликовал видео с места пожара на территории "Опытного завода Нефтехим".

На кадрах видно пожарные машины, а также идущий из здания дым.

Ранее заместитель начальника ГУ МЧС по Башкирии Виталий Барзайкин рассказал, что к тушению пожара на территории опытного завода привлекли пожарный поезд.

По предварительной информации, загорелась легковоспламеняющаяся жидкость. Погибших и пострадавших нет.