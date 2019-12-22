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В Уфе локализовали пожар на нефтехимическом заводе
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РИА Новости
В Уфе локализовали пожар на нефтехимическом заводе
УФА, 22 дек — РИА Новости. Пожар на предприятии "Опытный завод Нефтехим" в Уфе локализован на площади две тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Башкирии.
2019-12-22T08:55+0300
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В Уфе локализовали пожар на нефтехимическом заводе

08:55 22.12.2019 (обновлено: 13:49 22.12.2019)
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© Фото : МЧС России по Республике БашкортостанПожар в Уфе на нефтеперерабатывающем предприятии "Опытный завод Нефтехим", 22 декабря 2019
Пожар в Уфе на нефтеперерабатывающем предприятии Опытный завод Нефтехим, 22 декабря 2019
© Фото : МЧС России по Республике Башкортостан
УФА, 22 дек — РИА Новости. Пожар на предприятии "Опытный завод Нефтехим" в Уфе локализован на площади две тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Башкирии.

"Пожар локализован в 10:44 (08:44 мск) на площади две тысячи квадратных метров", —сказали агентству в ГУ МЧС по республике.

Ранее спасатели сообщили, что горит производственное здание на предприятии "Опытный завод Нефтехим" в Уфе. На тушении пожара работают 75 человек, 21 единица техники, привлечен пожарный поезд. Сообщалось, что на заводе горит легковоспламеняющаяся жидкость и есть опасность распространения огня на другие здания завода. Для отбора проб загрязняющих веществ в атмосферном воздухе задействована лаборатория Роспотребнадзора, превышение ПДК на территории завода пока не фиксировалось.
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