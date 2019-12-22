В Уфе локализовали пожар на нефтехимическом заводе

УФА, 22 дек — РИА Новости. Пожар на предприятии "Опытный завод Нефтехим" в Уфе локализован на площади две тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Башкирии.
"Пожар локализован в 10:44 (08:44 мск) на площади две тысячи квадратных метров", —сказали агентству в ГУ МЧС по республике.
Ранее спасатели сообщили, что горит производственное здание на предприятии "Опытный завод Нефтехим" в Уфе. На тушении пожара работают 75 человек, 21 единица техники, привлечен пожарный поезд. Сообщалось, что на заводе горит легковоспламеняющаяся жидкость и есть опасность распространения огня на другие здания завода. Для отбора проб загрязняющих веществ в атмосферном воздухе задействована лаборатория Роспотребнадзора, превышение ПДК на территории завода пока не фиксировалось.
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