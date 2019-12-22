В МЧС рассказали о крупном пожаре на нефтехимическом заводе в Уфе

Ранее спасатели сообщили, что горит производственное здание на площади 1,6 тысячи квадратных метров на предприятии "Опытный завод Нефтехим" в Уфе. На тушении пожара работают 75 человек, 21 единица техники, привлечён пожарный поезд. Сообщалось, что на заводе горит легковоспламеняющаяся жидкость и есть опасность распространения огня на другие здания.