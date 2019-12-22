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В МЧС рассказали о крупном пожаре на нефтехимическом заводе в Уфе
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РИА Новости
В МЧС рассказали о крупном пожаре на нефтехимическом заводе в Уфе
УФА, 22 дек - РИА Новости. Превышения допустимой концентрации вредных веществ на территории горящего завода в Уфе пока не зафиксировано, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС по Башкирии Марат Латыпов.
2019-12-22T08:45+0300
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В МЧС рассказали о крупном пожаре на нефтехимическом заводе в Уфе

08:45 22.12.2019 (обновлено: 13:49 22.12.2019)
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© Фото : МЧС России по Республике БашкортостанПожар в Уфе на нефтеперерабатывающем предприятии "Опытный завод Нефтехим", 22 декабря 2019
Пожар в Уфе на нефтеперерабатывающем предприятии Опытный завод Нефтехим, 22 декабря 2019
© Фото : МЧС России по Республике Башкортостан
УФА, 22 дек - РИА Новости. Превышения допустимой концентрации вредных веществ на территории горящего завода в Уфе пока не зафиксировано, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС по Башкирии Марат Латыпов.
Ранее спасатели сообщили, что горит производственное здание на площади 1,6 тысячи квадратных метров на предприятии "Опытный завод Нефтехим" в Уфе. На тушении пожара работают 75 человек, 21 единица техники, привлечён пожарный поезд. Сообщалось, что на заводе горит легковоспламеняющаяся жидкость и есть опасность распространения огня на другие здания.
"Превышения ПДК на территории завода пока не зафиксировано. Для отбора проб загрязняющих веществ в атмосферном воздухе задействована одна лаборатория Роспотребнадзора по Башкирии", - прокомментировал ситуацию Латыпов, который находится на месте происшествия.
По его словам, "в настоящее время из 250-литровых емкостей растекается легковоспламеняющаяся жидкость и есть угроза другим емкостям. Локализации пока нет".
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