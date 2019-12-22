"Легионеры Христа" признали 175 случаев насилия священников над детьми

"С 1941 года по настоящее время 175 несовершеннолетних стали жертвами сексуального насилия, совершенного в общей сложности 33 священниками Конгрегации. Это число жертв включает по меньшей мере 60 несовершеннолетних, которые подверглись насилию со стороны отца Марсиаля Масиеля", - сказано в пояснении к докладу.

Согласно тексту доклада, исторический анализ случаев насилия над несовершеннолетними в организации "выявил цепочки насилия, когда жертва легионера по прошествии лет становилась агрессором, повторяя над другими перенесенное насилие. В этом смысле символично то, что 111 человек из числа пострадавших от действий Конгрегации подростков, были жертвами Марсиаля Масиеля, его жертв или жертв их жертв".