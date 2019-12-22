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Религия и мировоззрение
2019-12-22T08:25+0300
https://ria.ru/20191222/1562688778.html
"Легионеры Христа" признали 175 случаев насилия священников над детьми
https://cdn21.img.ria.ru/images/100973/63/1009736380_0:109:2781:1673_1036x0_80_0_0_727cd018cea5b17381ef4ffe897eabf7.jpg
РИА Новости

"Легионеры Христа" признали 175 случаев насилия священников над детьми

08:25 22.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКатолический священник
Католический священник
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Католический священник. Архивное фото
МЕХИКО, 22 ноя - РИА Новости. В течение 80 лет священники и основатель католической религиозной организации "Легионеры Христа" Марсиаль Масиель совершили 175 актов насилия над детьми и несовершеннолетними, в преступлениях участвовали 33 сановника, сообщается в докладе на сайте организации.
"С 1941 года по настоящее время 175 несовершеннолетних стали жертвами сексуального насилия, совершенного в общей сложности 33 священниками Конгрегации. Это число жертв включает по меньшей мере 60 несовершеннолетних, которые подверглись насилию со стороны отца Марсиаля Масиеля", - сказано в пояснении к докладу.
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Отчет представляет сборную статистику по 21 стране, где ведёт работу орден, основанный в Мексике в середине ХХ века. Из 33 священников, обвиненных в насилии, 6 уже умерли, один осужден и еще один находится под следствием. Всего в организации сейчас состоят порядка 800 священников и 1000 семинаристов.
Согласно тексту доклада, исторический анализ случаев насилия над несовершеннолетними в организации "выявил цепочки насилия, когда жертва легионера по прошествии лет становилась агрессором, повторяя над другими перенесенное насилие. В этом смысле символично то, что 111 человек из числа пострадавших от действий Конгрегации подростков, были жертвами Марсиаля Масиеля, его жертв или жертв их жертв".
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Основатель "Конгрегации легионеров Христа" и светского католического движения Regnum Christi (65 тысяч участников) Марсиаль Масиель скончался в 2008 году в возрасте 87 лет. Двумя годами ранее Папа Бенедикт XVI отстранил Масиеля от канонического процесса после изучения обвинений в его адрес.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРимско-католическая церковьБенедикт XVI (Йозеф Ратцингер)
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