В Уфе пожарный поезд тушит возгорание на заводе "Уфанефтехим"

По его данным, спасателям поступила информация о "возгорании на территории опытного завода "Уфанефтехим".

"По прибытии к месту личного состава пожару присвоен повышенный ранг сложности номер три. Сейчас на тушение подано десять стволов, к месту пожара следует пожарный поезд. Сил и средств для тушения достаточно", — сообщил заместитель начальника ГУ МЧС по республике Виталий Барзайкин.