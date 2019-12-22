В Уфе пожарный поезд тушит возгорание на заводе "Уфанефтехим"

УФА, 22 дек — РИА Новости. Спасатели привлекли пожарный поезд для тушения пожара на уфимском опытном заводе "Уфанефтехим", сообщил журналистам заместитель начальника ГУ МЧС по Башкирии Виталий Барзайкин.
По его данным, спасателям поступила информация о "возгорании на территории опытного завода "Уфанефтехим".
"По прибытии к месту личного состава пожару присвоен повышенный ранг сложности номер три. Сейчас на тушение подано десять стволов, к месту пожара следует пожарный поезд. Сил и средств для тушения достаточно", — сообщил заместитель начальника ГУ МЧС по республике Виталий Барзайкин.
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