Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-22T10:22+0300
https://ria.ru/20191222/1562688459.html
В ЛНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
https://cdn25.img.ria.ru/images/152101/53/1521015369_0:203:2917:1844_1036x0_80_0_0_d2a71a6515c8ace2fd1868a1402f3adb.jpg
РИА Новости

В ЛНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков

07:50 22.12.2019 (обновлено: 10:22 22.12.2019)
1243
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Луганской области
Последствия обстрела в Луганской области
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Последствия обстрела в Луганской области. Архивное фото
ЛУГАНСК, 22 дек — РИА Новости. Украинские силовики один раз открыли огонь в течение минувших суток по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 20 декабря украинские силовики не нарушали режим тишины. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00:01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
Военнослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения в ДНР
21 декабря, 14:31
ВСУ оборудовали позиции на линии соприкосновения, заявили в ДНР
"За 21 декабря... зафиксирован один обстрел", — заявил представитель ЛНР.
По данным ЛНР в СЦКК, украинские силовики открыли огонь из минометов калибром 82 миллиметра по подконтрольному республике населенному пункту Фрунзе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации противостояния. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Военнослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения
21 декабря, 15:33
Народная милиция призвала украинских солдат переходить на сторону ЛНР
6102363
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеСЦККЛНРВооруженные силы УкраиныЛуганскУкраинаВ мире
Рекомендуем
Строительство газопровода Северный поток-2
В США сообщили о реакции стран ЕС на санкции по "Северному потоку — 2"
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту
Здание МИД Польши
МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне
Газодобывающее предприятие на Украине
Пять украинских компаний подписали контракт с "Газпромом", пишут СМИ
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2
Лавров пообещал ответ на санкции США против "Северного потока — 2"
Военнослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения
Народная милиция призвала украинских солдат переходить на сторону ЛНР
Газовое оборудование в Львовской области Украины
Миллер раскрыл детали транзитного договора России и Украины
Глава КНДР Ким Чен Ын
Ким Чен Ын сообщил военным о "сложной внутренней и внешней ситуации"
Работа пограничных служб Украины
Украина на замке для российских СМИ: там опять ловят предателей
Столкновения протестующих с полицией у здания Верховной рады Украины в Киеве
"Возьмите в долю". Кто выступает против земельной реформы на Украине
Строительство газопровода Северный поток-2
В России раскритиковали санкции США против "Северного потока — 2"
МИД в Москве
Захарова ответила на заявления Польши о Второй мировой войне
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Небензя назвал проигравших по итогам заседания Совбеза ООН по Сирии
Президент РФ В. Путин посетил остров Гогланд
На дне Финского залива перед погружением Путина нашли минное поле
Строительство газопровода Северный поток-2
Американские санкции против "Северного потока — 2" вступили в силу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:06СМИ сообщило о серьезной кадровой ротации в Минобороны
02:59Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов
02:57Allseas вывела из Балтийского моря строившие "Северный поток — 2" суда
02:37ЛНА Хафтара пригрозила сбивать гражданские самолеты с оружием на борту
02:27Гастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши
02:19Корсика отрезана от Франции из-за шторма, сообщает СМИ
01:56В Египте освободили бывшего начальника генштаба страны, сообщает СМИ
01:50Во второй тур выборов президента Хорватии прошли два кандидата
01:49Концертный директор прокомментировал скандал Бочкаревой с наркотиками
01:36Правительство Германии уверенно в завершении "Северного потока — 2"
01:30МИД Венесуэлы осудил присоединение Боливии к Группе Лимы
01:25Источник: ВВС Израиля находились над Ливаном во время ударов по Сирии
01:16На Камчатке перевернулся перевозивший 21 пассажира автобус
01:12Армия Израиля не комментирует сообщения о ракетной атаке на Дамаск
01:07Владимир Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту
01:02В Венесуэле заявили об иностранной поддержке атаки на воинскую часть
00:50Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником "Голоса"
00:47Дамаск подвергся ракетной атаке
00:39Самолеты НАТО стали чаще летать у границ России, заявили в Балтфлоте
00:28В России пройдут учения по обеспечению устойчивой работы рунета
Лента новостейМолния