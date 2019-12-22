В ЛНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков

По данным представительства ЛНР в СЦКК, 20 декабря украинские силовики не нарушали режим тишины. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00:01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.

"За 21 декабря... зафиксирован один обстрел", — заявил представитель ЛНР.

По данным ЛНР в СЦКК, украинские силовики открыли огонь из минометов калибром 82 миллиметра по подконтрольному республике населенному пункту Фрунзе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.