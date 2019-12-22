В ЛНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков

ЛУГАНСК, 22 дек — РИА Новости. Украинские силовики один раз открыли огонь в течение минувших суток по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 20 декабря украинские силовики не нарушали режим тишины. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00:01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
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"За 21 декабря... зафиксирован один обстрел", — заявил представитель ЛНР.
По данным ЛНР в СЦКК, украинские силовики открыли огонь из минометов калибром 82 миллиметра по подконтрольному республике населенному пункту Фрунзе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации противостояния. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.