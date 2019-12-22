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2019-12-22T13:22+0300
https://ria.ru/20191222/1562688379.html
Роспотребнадзор рассказал, как выбрать безопасную пиротехнику
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РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал, как выбрать безопасную пиротехнику

07:35 22.12.2019 (обновлено: 13:22 22.12.2019)
2018
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФейерверк
Фейерверк
© РИА Новости / Максим Блинов
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Фейерверк. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Роспотребнадзор обратил внимание на правила покупки и эксплуатации пиротехники в преддверии новогодних праздников, сообщается на сайте ведомства.
Сообщается, что продажа пиротехники возможна только в специализированных торговых точках, все изделия должны быть сертифицированы. При покупке фейерверков нужно обращать внимание на внешний вид и оформление, не следует покупать деформированные изделия или с нарушенной упаковкой.

"На упаковке пиротехнического изделия также должна быть указана информация о сроке годности, рекомендации по хранению и утилизации, а также информация об адресе или телефоне производителя (для российских предприятий) или уполномоченного исполнителя", — говорится в сообщении.

Добавляется, что к каждому пиротехническому изделию должна быть приложена инструкция по применению, содержащая выделенным шрифтом текст об опасности и об ограничениях по его применению. Текст прилагаемой инструкции должен также содержать информацию о назначении, классе опасности и радиусе опасной зоны.
"Не следует приобретать и использовать изделия с истекшим сроком годности. Они могут работать непредсказуемо. При отборе фейерверков не следует брать влажные или с подтеками на упаковке изделия, с мятым или ломаным фитилем", — добавляется в сообщении.
Покупательница в отделе алкогольной продукции в магазине.
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Отмечается, что продавцы пиротехники должны проходить обучение и аттестацию по безопасному обращению с товаром, при продаже грамотно консультировать покупателей, предоставлять всю необходимую информацию о товаре и его потребительских свойствах, сроках годности. Изделия IV-V классов опасности продаются только при наличии лицензии, изделия I-III класса опасности — без лицензии.
Фейерверки следует хранить в сухом месте, в оригинальной упаковке, запрещено держать их во влажном или очень сухом помещении с высокой температурой воздуха (более 30°C выше нуля) рядом с легковоспламеняющимися предметами и веществами, а также вблизи обогревательных приборов. Не следует носить пиротехнику в кармане и провозить в автомобиле. В холодное время года ее лучше хранить в отапливаемом помещении, так как из-за перепадов температуры фейерверки могут отсыреть. Отсыревшие фейерверки нельзя сушить на отопительных приборах и используя нагревательные приборы (например, бытовые фены).
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813004
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Новый год—2020Новый ГодРоспотребнадзорОбщество
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