Роспотребнадзор рассказал, как выбрать безопасную пиротехнику

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Роспотребнадзор обратил внимание на правила покупки и эксплуатации пиротехники в преддверии новогодних праздников, сообщается на сайте ведомства.

Сообщается, что продажа пиротехники возможна только в специализированных торговых точках, все изделия должны быть сертифицированы. При покупке фейерверков нужно обращать внимание на внешний вид и оформление, не следует покупать деформированные изделия или с нарушенной упаковкой.

"На упаковке пиротехнического изделия также должна быть указана информация о сроке годности, рекомендации по хранению и утилизации, а также информация об адресе или телефоне производителя (для российских предприятий) или уполномоченного исполнителя", — говорится в сообщении.

Добавляется, что к каждому пиротехническому изделию должна быть приложена инструкция по применению, содержащая выделенным шрифтом текст об опасности и об ограничениях по его применению. Текст прилагаемой инструкции должен также содержать информацию о назначении, классе опасности и радиусе опасной зоны.

"Не следует приобретать и использовать изделия с истекшим сроком годности. Они могут работать непредсказуемо. При отборе фейерверков не следует брать влажные или с подтеками на упаковке изделия, с мятым или ломаным фитилем", — добавляется в сообщении.

Отмечается, что продавцы пиротехники должны проходить обучение и аттестацию по безопасному обращению с товаром, при продаже грамотно консультировать покупателей, предоставлять всю необходимую информацию о товаре и его потребительских свойствах, сроках годности. Изделия IV-V классов опасности продаются только при наличии лицензии, изделия I-III класса опасности — без лицензии.