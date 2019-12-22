В Уфе горит производственное здание на площади 1600 квадратных метров

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"На момент прибытия в 05.02 мск первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось загорание в производственном корпусе. 05.34 – объявлен ранг пожара №3. 05.34 – происходит горение здания на площади 40х40 метров", - говорится в сообщении.

Добавляется, что "существует угроза распространения на другие производственные здания". К тушению пожара привлекается 75 человек и 21 единица техники.