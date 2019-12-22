Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-22T13:50+0300
https://ria.ru/20191222/1562688318.html
В Уфе горит производственное здание на площади 1600 квадратных метров
https://cdn21.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:0:3071:1727_1036x0_80_0_0_c6bc43eadce7fbaa4245b1413496605d.jpg
РИА Новости

В Уфе горит производственное здание на площади 1600 квадратных метров

07:28 22.12.2019 (обновлено: 13:50 22.12.2019)
3968
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Производственное здание горит на площади 1600 квадратных метров в Уфе, есть угроза распространения огня на соседние здания, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Сообщается, что 22 декабря в 04:55 (мск) в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Республике Башкортостан поступило сообщение о пожаре в трехэтажном кирпичном производственном здании на улице Инициативная в Уфе. Силы и средства Уфимского пожарно-спасательного гарнизона выехали по рангу пожара №2.
"На момент прибытия в 05.02 мск первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось загорание в производственном корпусе. 05.34 – объявлен ранг пожара №3. 05.34 – происходит горение здания на площади 40х40 метров", - говорится в сообщении.
Добавляется, что "существует угроза распространения на другие производственные здания". К тушению пожара привлекается 75 человек и 21 единица техники.
По предварительной информации, горит легковоспламеняющаяся жидкость. Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Пожар происходит на территории промзоны, жилые дома вблизи отсутствуют.
МЧС России
21 декабря, 19:17
В Казани при пожаре в доме погиб мужчина
000760
Обсудить 0
Республика БашкортостанГУ МЧС по БашкортостануМЧС РФУфаПроисшествия
Рекомендуем
Пожарный поезд
В Уфе пожарный поезд тушит возгорание на заводе "Уфанефтехим"
Опубликовано видео с места пожара на заводе в Уфе
Опубликовано видео с места пожара на заводе в Уфе
Пожар в Уфе на нефтеперерабатывающем предприятии Опытный завод Нефтехим, 22 декабря 2019
В Уфе локализовали пожар на нефтехимическом заводе
Строительство газопровода Северный поток-2
В США сообщили о реакции стран ЕС на санкции по "Северному потоку — 2"
Вспышка на Солнце с американского спутника SOHO
Эксперт оценил шансы создания "искусственного солнца" в Китае
Ликвидация пожара на предприятии Опытный завод Нефтехим в Уфе
Названа предварительная причина пожара на нефтехимическом заводе в Уфе
Празднование Нового года в Москве
Опрос показал, что россияне считают источником новогоднего настроения
Пожар в Уфе на нефтеперерабатывающем предприятии Опытный завод Нефтехим, 22 декабря 2019
В МЧС рассказали о крупном пожаре на нефтехимическом заводе в Уфе
Ракетный комплекс Искандер-М
NI рассказал о превосходстве российской артиллерии над американской
Брошюра с информацией о пенсионном и социальном обеспечении инвалидов в отделении Пенсионного фонда РФ
ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Хабаровском крае пьяный мужчина застрелил своего ребенка
Петр Порошенко
Экс-депутат Рады назвал Порошенко "больным и ущербным существом"
Сотрудники полиции на улице Москвы
В Заполярье группа подростков избила полицейских
Здание МИД Польши
МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:06СМИ сообщило о серьезной кадровой ротации в Минобороны
02:59Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов
02:57Allseas вывела из Балтийского моря строившие "Северный поток — 2" суда
02:37ЛНА Хафтара пригрозила сбивать гражданские самолеты с оружием на борту
02:27Гастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши
02:19Корсика отрезана от Франции из-за шторма, сообщает СМИ
01:56В Египте освободили бывшего начальника генштаба страны, сообщает СМИ
01:50Во второй тур выборов президента Хорватии прошли два кандидата
01:49Концертный директор прокомментировал скандал Бочкаревой с наркотиками
01:36Правительство Германии уверенно в завершении "Северного потока — 2"
01:30МИД Венесуэлы осудил присоединение Боливии к Группе Лимы
01:25Источник: ВВС Израиля находились над Ливаном во время ударов по Сирии
01:16На Камчатке перевернулся перевозивший 21 пассажира автобус
01:12Армия Израиля не комментирует сообщения о ракетной атаке на Дамаск
01:07Владимир Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту
01:02В Венесуэле заявили об иностранной поддержке атаки на воинскую часть
00:50Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником "Голоса"
00:47Дамаск подвергся ракетной атаке
00:39Самолеты НАТО стали чаще летать у границ России, заявили в Балтфлоте
00:28В России пройдут учения по обеспечению устойчивой работы рунета
Лента новостейМолния