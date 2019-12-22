В Уфе горит производственное здание на площади 1600 квадратных метров

Сообщается, что 22 декабря в 04:55 (мск) в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Республике Башкортостан поступило сообщение о пожаре в трехэтажном кирпичном производственном здании на улице Инициативная в Уфе. Силы и средства Уфимского пожарно-спасательного гарнизона выехали по рангу пожара №2.
"На момент прибытия в 05.02 мск первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось загорание в производственном корпусе. 05.34 – объявлен ранг пожара №3. 05.34 – происходит горение здания на площади 40х40 метров", - говорится в сообщении.
Добавляется, что "существует угроза распространения на другие производственные здания". К тушению пожара привлекается 75 человек и 21 единица техники.
По предварительной информации, горит легковоспламеняющаяся жидкость. Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Пожар происходит на территории промзоны, жилые дома вблизи отсутствуют.
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