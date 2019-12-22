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В Японии остановят два реактора АЭС "Такахама", сообщает СМИ
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РИА Новости

В Японии остановят два реактора АЭС "Такахама", сообщает СМИ

06:24 22.12.2019 (обновлено: 07:23 22.12.2019)
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© AFP 2019 / Jiji PressСотрудники АЭС "Такахама" в Японии
Сотрудники АЭС Такахама в Японии
© AFP 2019 / Jiji Press
Сотрудники АЭС "Такахама" в Японии . Архивное фото
ТОКИО, 22 дек – РИА Новости. Японская энергетическая компания Kansai Electric Power (KEPCO) намерена остановить работу третьего и четвертого реактора АЭС "Такахама" на западе острова Хонсю в связи с невозможностью завершить в срок создание средств защиты в рамках новых норм антитеррористической безопасности, пишет газета "Маинити".
Перезапуск третьего и четвертого энергоблока АЭС "Такахама" был осуществлен в 2017 году. Выданный тогда сертификат имеет срок действия три года и истекает в августе 2020 года для четвертого реактора и в октябре для третьего реактора. Если эти два энергоблока остановят, в Японии останется всего три действующих реактора из 47, которые функционировали в стране до аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году.
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В апреле этого года Комиссия по ядерному регулированию Японии ужесточила нормы получения новых сертификатов, обязав энергетические компании в установленные сроки модернизировать инфраструктуру на ядерных объектах для соответствия новым нормам антитеррористической безопасности. Для каждой из АЭС сроки устанавливаются в индивидуальном порядке. Те компании, которые не успеют произвести необходимые действия, будут вынуждены остановить энергоблоки.
Одной из возможных причин задержки с работами по модернизации газета называет разгоревшийся в октябре этого года коррупционный скандал. Сообщалось, что руководство компании KEPCO в течение нескольких лет получало от бывшего представителя местной администрации городка Такахама, где у компании расположена одна из АЭС, дорогостоящие подарки и наличные на общую сумму около 3 миллионов долларов. Среди подарков были золотые монеты, американская валюта, подарочные сертификаты и даже более 70 дорогих костюмов. В обмен на это энергетическая компания 18 раз с 2014 по 2017 год передавала в обход тендера подряды на ремонт и строительство компании, в которой бывший представитель администрации города Такахама служил советником.
Задержка в работах на АЭС "Такахама" также может привести и к отсрочке первоначальных планов по перезапуску первого и второго реакторов станции, добавляет издание.
До аварии на АЭС "Фукусима-1" атомная энергетика обеспечивала до 30% потребностей Японии. В 2011 году после землетрясения, магнитуда которого составила 9,0, гигантская волна высотой 15 метров обрушилась на АЭС в Фукусиме, вызвав крупнейшую атомную аварию после трагедии в Чернобыле. Во время аварии произошли неоднократные выбросы радиации в воду и атмосферу, до сих пор ряд районов вблизи станции непригоден для проживания. Ликвидация аварии, включая демонтаж реакторов, займет около 40 лет.
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АЭС ТакахамаХонсю (остров)ЯпонияВ мире
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