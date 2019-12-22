В России началось голосование на выборах в парламент Узбекистана

Вид с Орлиной сопки на вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Архивное фото

Вид с Орлиной сопки на вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке

ТАШКЕНТ, 22 дек – РИА Новости. Голосование на выборах в законодательную (нижнюю) палату парламента Голосование на выборах в законодательную (нижнюю) палату парламента Узбекистана началось на территории России с участка во Владивостоке , сообщает в воскресенье узбекистанский МИД

В Узбекистане в воскресенье начались очередные парламентские выборы.

"В 8.00 (1.00 мск) началось голосование на выборах в законодательную палату на избирательном участке №14, созданном при генеральном консульстве Узбекистана во Владивостоке", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В МИД напомнили, что в досрочном голосовании 12-18 декабря в местах компактного проживания граждан Узбекистана в ряде отдаленных регионов российского Дальнего Востока, приняли участие более 6 тысяч человек.

По данным ЦИК, для проведения выборов образованы 10.306 избирательных участков, 55 из них – в 36 зарубежных странах, в том числе восемь участков в России. В частности, были организованы семь участков в посольстве в Москве и при генконсульствах в Петербурге, Казани, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Екатеринбурге. Кроме того, участок был открыт в Москве в представительстве агентства по внешней трудовой миграции.

По данным ЦИК, в единый электронный список избирателей Узбекистана в этот раз включены более 20,5 миллиона граждан, в том числе около 1,7 миллиона избирателей прикреплены к избирательным участкам за рубежом.

Голосование будет проходить до 20.00 (18.00 мск). Выборы будут признаны после того, как проголосуют 33% зарегистрированных избирателей. Их итоги планируется подвести в понедельник утром.