Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-22T06:16+0300
https://ria.ru/20191222/1562688087.html
В России началось голосование на выборах в парламент Узбекистана
https://cdn24.img.ria.ru/images/151393/81/1513938120_0:0:2881:1622_1036x0_80_0_0_40c7964fe4a72697cd3b29128464a8ef.jpg
РИА Новости

В России началось голосование на выборах в парламент Узбекистана

06:16 22.12.2019
491
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВид с Орлиной сопки на вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке
Вид с Орлиной сопки на вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Вид с Орлиной сопки на вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 22 дек – РИА Новости. Голосование на выборах в законодательную (нижнюю) палату парламента Узбекистана началось на территории России с участка во Владивостоке, сообщает в воскресенье узбекистанский МИД.
В Узбекистане в воскресенье начались очередные парламентские выборы.
"В 8.00 (1.00 мск) началось голосование на выборах в законодательную палату на избирательном участке №14, созданном при генеральном консульстве Узбекистана во Владивостоке", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В МИД напомнили, что в досрочном голосовании 12-18 декабря в местах компактного проживания граждан Узбекистана в ряде отдаленных регионов российского Дальнего Востока, приняли участие более 6 тысяч человек.
Вид на Ташкент
Вчера, 04:08
В Узбекистане открылись участки для голосования на выборах в парламент
По данным ЦИК, для проведения выборов образованы 10.306 избирательных участков, 55 из них – в 36 зарубежных странах, в том числе восемь участков в России. В частности, были организованы семь участков в посольстве в Москве и при генконсульствах в Петербурге, Казани, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Екатеринбурге. Кроме того, участок был открыт в Москве в представительстве агентства по внешней трудовой миграции.
По данным ЦИК, в единый электронный список избирателей Узбекистана в этот раз включены более 20,5 миллиона граждан, в том числе около 1,7 миллиона избирателей прикреплены к избирательным участкам за рубежом.
Голосование будет проходить до 20.00 (18.00 мск). Выборы будут признаны после того, как проголосуют 33% зарегистрированных избирателей. Их итоги планируется подвести в понедельник утром.
В выборах принимают участие все пять партий, действующих в стране и допущенных к выборам - Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия. Они выдвинули по 150 кандидатов - по числу избирательных округов.
Ташкент
Вчера, 01:16
Процедура выборов в парламент Узбекистана
350003
Обсудить 1
УзбекистанВладивостокРоссияПриморский край
Рекомендуем
Президент РФ В. Путин посетил остров Гогланд
На дне Финского залива перед погружением Путина нашли минное поле
Президент США Дональд Трамп
Трамп пригласил Джонсона посетить Белый дом, сообщает СМИ
Житель Сирии на приеме у российского врача на территории российского госпиталя
В Сирии российские военные медики проведут день помощи детям
Строительство газопровода Северный поток-2
В США сообщили о реакции стран ЕС на санкции по "Северному потоку — 2"
Ташкентская телебашня
В Узбекистане открылись участки для голосования на выборах в парламент
Парламентские выборы в Узбекистане
В Узбекистане завершилось голосование на парламентских выборах
Брошюра с информацией о пенсионном и социальном обеспечении инвалидов в отделении Пенсионного фонда РФ
ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Едем в Крым: почему вы полюбите мост через Керченский пролив
Едем в Крым: почему вы полюбите мост через Керченский пролив
Вспышка на Солнце с американского спутника SOHO
Эксперт оценил шансы создания "искусственного солнца" в Китае
Строительство газопровода Северный поток-2
Американские санкции против "Северного потока — 2" вступили в силу
Глава КНДР Ким Чен Ын
Ким Чен Ын сообщил военным о "сложной внутренней и внешней ситуации"
Ракетный комплекс Искандер-М
NI рассказал о превосходстве российской артиллерии над американской
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы
Названы самые закредитованные регионы России
Президент США Дональд Трамп
Трамп обсудил с премьером Японии торговлю, Иран и КНДР
Здание МИД Польши
МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:06СМИ сообщило о серьезной кадровой ротации в Минобороны
02:59Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов
02:57Allseas вывела из Балтийского моря строившие "Северный поток — 2" суда
02:37ЛНА Хафтара пригрозила сбивать гражданские самолеты с оружием на борту
02:27Гастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши
02:19Корсика отрезана от Франции из-за шторма, сообщает СМИ
01:56В Египте освободили бывшего начальника генштаба страны, сообщает СМИ
01:50Во второй тур выборов президента Хорватии прошли два кандидата
01:49Концертный директор прокомментировал скандал Бочкаревой с наркотиками
01:36Правительство Германии уверенно в завершении "Северного потока — 2"
01:30МИД Венесуэлы осудил присоединение Боливии к Группе Лимы
01:25Источник: ВВС Израиля находились над Ливаном во время ударов по Сирии
01:16На Камчатке перевернулся перевозивший 21 пассажира автобус
01:12Армия Израиля не комментирует сообщения о ракетной атаке на Дамаск
01:07Владимир Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту
01:02В Венесуэле заявили об иностранной поддержке атаки на воинскую часть
00:50Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником "Голоса"
00:47Дамаск подвергся ракетной атаке
00:39Самолеты НАТО стали чаще летать у границ России, заявили в Балтфлоте
00:28В России пройдут учения по обеспечению устойчивой работы рунета
Лента новостейМолния