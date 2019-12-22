В России началось голосование на выборах в парламент Узбекистана

ТАШКЕНТ, 22 дек – РИА Новости. Голосование на выборах в законодательную (нижнюю) палату парламента Узбекистана началось на территории России с участка во Владивостоке, сообщает в воскресенье узбекистанский МИД.
В Узбекистане в воскресенье начались очередные парламентские выборы.
"В 8.00 (1.00 мск) началось голосование на выборах в законодательную палату на избирательном участке №14, созданном при генеральном консульстве Узбекистана во Владивостоке", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В МИД напомнили, что в досрочном голосовании 12-18 декабря в местах компактного проживания граждан Узбекистана в ряде отдаленных регионов российского Дальнего Востока, приняли участие более 6 тысяч человек.
По данным ЦИК, для проведения выборов образованы 10.306 избирательных участков, 55 из них – в 36 зарубежных странах, в том числе восемь участков в России. В частности, были организованы семь участков в посольстве в Москве и при генконсульствах в Петербурге, Казани, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Екатеринбурге. Кроме того, участок был открыт в Москве в представительстве агентства по внешней трудовой миграции.
По данным ЦИК, в единый электронный список избирателей Узбекистана в этот раз включены более 20,5 миллиона граждан, в том числе около 1,7 миллиона избирателей прикреплены к избирательным участкам за рубежом.
Голосование будет проходить до 20.00 (18.00 мск). Выборы будут признаны после того, как проголосуют 33% зарегистрированных избирателей. Их итоги планируется подвести в понедельник утром.
В выборах принимают участие все пять партий, действующих в стране и допущенных к выборам - Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия. Они выдвинули по 150 кандидатов - по числу избирательных округов.
Вчера, 01:16Процедура выборов в парламент Узбекистана