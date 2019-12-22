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Эксперт оценил шансы создания "искусственного солнца" в Китае
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РИА Новости

Эксперт оценил шансы создания "искусственного солнца" в Китае

06:02 22.12.2019 (обновлено: 14:34 22.12.2019)
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© Фото : ESA/NASA/SOHOВспышка на Солнце с американского спутника SOHO
Вспышка на Солнце с американского спутника SOHO
© Фото : ESA/NASA/SOHO
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Замдиректора Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ Георгий Тихомиров рассказал в интервью телеканалу "360" о перспективах китайского проекта по созданию так называемого искусственного солнца.
Ранее Newsweek сообщил, что в 2020 году китайские ученые запустят новый экспериментальный термоядерный реактор HL-2M в рамках проекта EAST. Процессы в нем копируют то, что происходит в ядре Солнца. По словам главы Юго-Западного института физики Дуань Сюйжу, реактор сможет разогреть плазму до температуры выше 200 миллионов градусов по Цельсию.
Тихомиров считает, что китайская установка HL-2M "по каким-то параметрам будет превосходить существующие", однако "никакого прорыва в этом нет".

"Скорее всего, они создадут какую-то компактную маленькую установку, где добьются неплохих параметров по плазме. Но никакого прорыва в энергетике это не даст", — отметил профессор.

Специалист добавил, что крупнейший термоядерный реактор в мире под названием ITER строится во Франции. В его создании также участвует Россия. По мнению Тихомирова, реактор, который планируется достроить к 2025 году, китайцы "переплюнуть не могут".
При этом эксперт подчеркнул, что сегодня в России термоядерные исследования "развиваются по различным направлениям".
Модель солнечной активности
8 августа, 11:26РИА Наука
Ученые из России рассказали, как Солнце усилит глобальное потепление
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Георгий ТихомировИТЭРОткрытия - РИА НаукаФранцияКитайРоссия
Популярные комментарии
Разбирающимся в ядерной физике давным-давно очевидно, что термоядерный реактор, термоядерная энергетика и прочее невозможны. Невозможны не потому, что синтез гелия из сверхтяжелого и тяжелого водородов нельзя «зажечь», а потому, что этой реакцией невозможно управлять. Она идёт до тех пор, пока термоядерное горючее не кончится или пока плазма не охладится и не расширится. Курчатову это стало понятно ещё в 1962 году, когда он со смехом разрешил рассекретить исследования по теме ТОКАМАК. Как только ученым удастся довести и удерживать параметры плазмы (давление и температура) до тех, при которых начинается термоядерный синтез, их реактор просто взорвется маленькой водородной бомбой на несколько десятков тонн тротилового эквивалента, и все! Термояд возможен только в звёздах и в водородной бомбе.
22 декабря, 07:06
Руслан Тлеуж
22330019
Тихомиров скромничает, по заявлению французских учёных - международной термоядерной станции ITER не было-бы вовсе без изобретения российскими учёными ключевого процесса и элемента термоядерного реактора!
22 декабря, 07:05
Товарищ .
2502001
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