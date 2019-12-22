Эксперт оценил шансы создания "искусственного солнца" в Китае

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Замдиректора Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ Георгий Тихомиров рассказал в интервью телеканалу "360" о перспективах китайского проекта по созданию так называемого искусственного солнца.
Ранее Newsweek сообщил, что в 2020 году китайские ученые запустят новый экспериментальный термоядерный реактор HL-2M в рамках проекта EAST. Процессы в нем копируют то, что происходит в ядре Солнца. По словам главы Юго-Западного института физики Дуань Сюйжу, реактор сможет разогреть плазму до температуры выше 200 миллионов градусов по Цельсию.
Тихомиров считает, что китайская установка HL-2M "по каким-то параметрам будет превосходить существующие", однако "никакого прорыва в этом нет".
"Скорее всего, они создадут какую-то компактную маленькую установку, где добьются неплохих параметров по плазме. Но никакого прорыва в энергетике это не даст", — отметил профессор.
Специалист добавил, что крупнейший термоядерный реактор в мире под названием ITER строится во Франции. В его создании также участвует Россия. По мнению Тихомирова, реактор, который планируется достроить к 2025 году, китайцы "переплюнуть не могут".
При этом эксперт подчеркнул, что сегодня в России термоядерные исследования "развиваются по различным направлениям".