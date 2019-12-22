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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-22T05:16+0300
https://ria.ru/20191222/1562688008.html
В Сирии российские военные медики проведут день помощи детям
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РИА Новости

В Сирии российские военные медики проведут день помощи детям

05:16 22.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖитель Сирии на приеме у российского врача на территории российского госпиталя
Житель Сирии на приеме у российского врача на территории российского госпиталя
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Житель Сирии на приеме у российского врача на территории российского госпиталя. Архивное фото
АЛЕППО (Сирия), 22 дек - РИА Новости. Российские военные медики проведут специальный день помощи детям в провинции Алеппо на севере Сирии.
Как рассказали журналистам в российском медицинском отряде специального назначения, они вместе с представителями местного министерства здравоохранения прорабатывают вопрос о создании специального "детского дня" на севере провинции Алеппо.
"За последние дни работы за помощью военных врачей обратились сотни родителей маленьких детей, но принять всех попросту не хватает времени. Средний поток обращающихся за медицинской консультацией составляет примерно 100-150 человек в день. В результате было решено объявить специальный день, когда приём ведётся только для малолетних детей и подростков", - сказал представитель отряда.
Он добавил, что как показывают наблюдения, некоторые малыши после рождения не проходили даже обязательного первичного осмотра. Сирийские медики поддержали инициативу своих российских коллег, и в ближайшее время "детский день" будет проведен.
Крупная группировка российских специалистов медицинского отряда специального назначения была развернута на севере Сирии 5 декабря. Военные врачи из РФ помогают сирийским коллегам при приеме пациентов, обмениваются опытом и предоставляют для работы новейшее диагностическое оборудование.
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