В Сирии российские военные медики проведут день помощи детям

"За последние дни работы за помощью военных врачей обратились сотни родителей маленьких детей, но принять всех попросту не хватает времени. Средний поток обращающихся за медицинской консультацией составляет примерно 100-150 человек в день. В результате было решено объявить специальный день, когда приём ведётся только для малолетних детей и подростков", - сказал представитель отряда.