Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-22T05:13+0300
https://ria.ru/20191222/1562687985.html
Трамп подтвердил, что торговое соглашение с Китаем подпишут уже скоро
https://cdn25.img.ria.ru/images/156262/48/1562624898_0:145:3071:1872_1036x0_80_0_0_8ee7a58a1aac6da4addcdd8161d15875.jpg
РИА Новости

Трамп подтвердил, что торговое соглашение с Китаем подпишут уже скоро

05:13 22.12.2019
943
© REUTERS / Joshua Roberts Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Joshua Roberts 
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в субботу подтвердил, что торговое соглашение с Китаем, переговоры о котором стороны ведут более года, будет подписано в ближайшее время.
"Мы только что добились прорыва по торговому соглашению и вскоре подпишем его", - заявил Трамп, выступая во Флориде.
По его словам, добиться прогресса в переговорах помогли "жесткие меры", то есть предпринятые США в отношении товаров из Китая.
Ранее глава американского минфина Стивен Мнучин заявил, что первая часть торгового соглашения между США и Китаем может быть подписана в начале января. До этого странам удалось согласовать текст этой первой части, тем самым они отменили очередное повышение взаимных импортных пошлин, которое ожидалось 15 декабря.
Флаг США в Белом доме
21 декабря, 16:14
Китай выразил протест США из-за пункта о Тайване в оборонном бюджете
2110002
Обсудить 2
Стивен МнучинДональд ТрампКитайСШАВ миреЭкономика
Рекомендуем
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов на церемонии вручения государственных наград в Кремле
Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Никарагуа Денисом Рональдо Монкадой Колиндресом в Москве
Лавров прокомментировал ситуацию после развала ДРСМД
Строительство газопровода Северный поток-2
В США сообщили о реакции стран ЕС на санкции по "Северному потоку — 2"
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
Эксперт оценил слова американского дипломата о реакции ЕС на санкции
Глава КНДР Ким Чен Ын
Ким Чен Ын сообщил военным о "сложной внутренней и внешней ситуации"
Рабочие на газоизмерительной станции
Украинский журналист назвал протокол по газу с Россией поражением США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам визита в США в посольстве России
Москва не будет ухудшать отношения с Китаем в угоду США, заявил Лавров
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов на церемонии вручения государственных наград в Кремле
Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента
Петр Порошенко
Экс-депутат Рады назвал Порошенко "больным и ущербным существом"
Здание МИД Польши
МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне
Флаг США в Белом доме
Китай выразил протест США из-за пункта о Тайване в оборонном бюджете
Вид города Триполи, Ливия
ВМС Ливии задержали судно с турецким экипажем, сообщили в ЛНА
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту
Президент США Дональд Трамп
Трамп обсудил с премьером Японии торговлю, Иран и КНДР
Сотрудники АЭС Такахама в Японии
В Японии остановят два реактора АЭС "Такахама", сообщает СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:06СМИ сообщило о серьезной кадровой ротации в Минобороны
02:59Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов
02:57Allseas вывела из Балтийского моря строившие "Северный поток — 2" суда
02:37ЛНА Хафтара пригрозила сбивать гражданские самолеты с оружием на борту
02:27Гастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши
02:19Корсика отрезана от Франции из-за шторма, сообщает СМИ
01:56В Египте освободили бывшего начальника генштаба страны, сообщает СМИ
01:50Во второй тур выборов президента Хорватии прошли два кандидата
01:49Концертный директор прокомментировал скандал Бочкаревой с наркотиками
01:36Правительство Германии уверенно в завершении "Северного потока — 2"
01:30МИД Венесуэлы осудил присоединение Боливии к Группе Лимы
01:25Источник: ВВС Израиля находились над Ливаном во время ударов по Сирии
01:16На Камчатке перевернулся перевозивший 21 пассажира автобус
01:12Армия Израиля не комментирует сообщения о ракетной атаке на Дамаск
01:07Владимир Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту
01:02В Венесуэле заявили об иностранной поддержке атаки на воинскую часть
00:50Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником "Голоса"
00:47Дамаск подвергся ракетной атаке
00:39Самолеты НАТО стали чаще летать у границ России, заявили в Балтфлоте
00:28В России пройдут учения по обеспечению устойчивой работы рунета
Лента новостейМолния