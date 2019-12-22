Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-22T05:03+0300
https://ria.ru/20191222/1562687939.html
На Самоа число жертв эпидемии кори приблизилось к 80
https://cdn21.img.ria.ru/images/150640/36/1506403625_0:235:4500:2766_1036x0_80_0_0_49b41e7ba3800d016c2fb022aa94eac2.jpg
РИА Новости

На Самоа число жертв эпидемии кори приблизилось к 80

05:03 22.12.2019
2564
© Fotolia / Sudok1В палате тяжелобольного пациента
В палате тяжелобольного пациента
© Fotolia / Sudok1
В палате тяжелобольного пациента . Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Число жертв эпидемии кори на Самоа достигло 79 человек, количество заболевших превысило пять с половиной тысяч, сообщает правительство страны.
На прошлой неделе сообщалось о 72 погибших и 5154 случаях заражения.
Пациент в больнице
14 декабря, 09:04
На Фиджи 21 человек погиб от эпидемии кори
Согласно данным, опубликованным в Twitter правительства в воскресенье, с начала вспышки в середине октября было зарегистрировано 5520 случаев заболевания, из которых 26 - за последние 24 часа. С начала кампании по массовой вакцинации островного государства, в котором проживает около 200 тысяч человек, прививки получило уже 94% населения.
Министерство здравоохранения Самоа объявило об эпидемии 16 октября после первых смертельных случаев. Массовую вакцинацию власти страны объявили 18 ноября. Большая часть погибших - дети в возрасте до четырех лет.
Началом эпидемии послужила смерть двух младенцев, получивших неправильно смешанную прививку от кори. Ответственные за ошибку медсестры получили тюремные сроки, однако страх перед вакцинами начал распространяться в социальных сетях и привел к массовому отказу от прививок.
Корь - острое инфекционное вирусное заболевание, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.
Комар
23 августа, 17:04
Комары на юге России опасны развитием эпидемий, считает эксперт
001521
Обсудить 0
КорьСамоаВ мире
Рекомендуем
Реанимационное отделение медсанчасти в Иркутске
Названы лучшие методы борьбы с алкогольным отравлением
ГИБДД проводит сплошные проверки водителей на трезвость
Автоэксперт оценил идею об экспресс-тесте ГИБДД на алкоголь
Врачи во время операции
У москвича в горле выросли волосы
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту
Момент смертельного ДТП на МКАД попал на видео
Момент смертельного ДТП на МКАД попал на видео
Вид города Триполи, Ливия
ВМС Ливии задержали судно с турецким экипажем, сообщили в ЛНА
Автомобили скорой помощи
В Саратовской области один человек погиб в ДТП со скорой
Сотрудник ГИБДД демонстрирует готовый к работе алкотестер
СМИ: ГИБДД может получить право проверять всех водителей на алкоголь
Брошюра с информацией о пенсионном и социальном обеспечении инвалидов в отделении Пенсионного фонда РФ
ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Здание МИД Польши
МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне
Строительство газопровода Северный поток-2
В США сообщили о реакции стран ЕС на санкции по "Северному потоку — 2"
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2
Лавров пообещал ответ на санкции США против "Северного потока — 2"
Дубовицкая раскритиковала возможную женитьбу Петросяна
Дубовицкая прокомментировала сообщения о возможной свадьбе Петросяна
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов на церемонии вручения государственных наград в Кремле
Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента
Председатель Совета Министров СССР Иосиф Виссарионович Сталин
В МДМ пообещали разобраться с рекламой шаурмы "от Сталина"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:06СМИ сообщило о серьезной кадровой ротации в Минобороны
02:59Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов
02:57Allseas вывела из Балтийского моря строившие "Северный поток — 2" суда
02:37ЛНА Хафтара пригрозила сбивать гражданские самолеты с оружием на борту
02:27Гастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши
02:19Корсика отрезана от Франции из-за шторма, сообщает СМИ
01:56В Египте освободили бывшего начальника генштаба страны, сообщает СМИ
01:50Во второй тур выборов президента Хорватии прошли два кандидата
01:49Концертный директор прокомментировал скандал Бочкаревой с наркотиками
01:36Правительство Германии уверенно в завершении "Северного потока — 2"
01:30МИД Венесуэлы осудил присоединение Боливии к Группе Лимы
01:25Источник: ВВС Израиля находились над Ливаном во время ударов по Сирии
01:16На Камчатке перевернулся перевозивший 21 пассажира автобус
01:12Армия Израиля не комментирует сообщения о ракетной атаке на Дамаск
01:07Владимир Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту
01:02В Венесуэле заявили об иностранной поддержке атаки на воинскую часть
00:50Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником "Голоса"
00:47Дамаск подвергся ракетной атаке
00:39Самолеты НАТО стали чаще летать у границ России, заявили в Балтфлоте
00:28В России пройдут учения по обеспечению устойчивой работы рунета
Лента новостейМолния