На Самоа число жертв эпидемии кори приблизилось к 80

На прошлой неделе сообщалось о 72 погибших и 5154 случаях заражения.

На Фиджи 21 человек погиб от эпидемии кори

На Фиджи 21 человек погиб от эпидемии кори

Министерство здравоохранения Самоа объявило об эпидемии 16 октября после первых смертельных случаев. Массовую вакцинацию власти страны объявили 18 ноября. Большая часть погибших - дети в возрасте до четырех лет.

Началом эпидемии послужила смерть двух младенцев, получивших неправильно смешанную прививку от кори. Ответственные за ошибку медсестры получили тюремные сроки, однако страх перед вакцинами начал распространяться в социальных сетях и привел к массовому отказу от прививок.