В Узбекистане открылись участки для голосования на выборах в парламент

ТАШКЕНТ, 22 дек — РИА Новости. Участки для голосования на выборах в законодательную (нижнюю) палату парламента открылись в воскресенье в Участки для голосования на выборах в законодательную (нижнюю) палату парламента открылись в воскресенье в Узбекистане , они будут работать с 6.00 до 20.00 (с 4.00 до 18.00 мск).

Эти парламентские выборы в Узбекистане – шестые по счету после объявления страной независимости. Двухпалатный парламент в стране был впервые сформирован в 2005 году. В законодательной палате на постоянной основе сроком на пять лет работают 150 депутатов. В верхней палате - Сенате - 100 депутатов, избранных в равном количестве - по шесть человек - от республики Каракалпакстан , областей и города Ташкента . Кроме того, 16 членов Сената назначаются президентом Узбекистана из числа наиболее авторитетных граждан страны.

В начале ноября все пять политических партий, допущенных к выборам в республике, - Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия - выдвинули по 150 кандидатов, соответственно числу избирательных округов. ЦИК Узбекистана 15 ноября зарегистрировал все 750 кандидатов, предвыборная агитация завершилась 20 декабря.

В единый электронный список избирателей Узбекистана в этот раз включены более 20,5 миллиона граждан, в том числе около 1,7 миллиона избирателей прикреплены к избирательным участкам, созданным за рубежом. На выборах в 2014 году в этот список были включены чуть более 13 тысяч человек, зарегистрированных в консульствах. Теперь же граждане страны, находящихся за границей, могли самостоятельно обратиться в письменной форме о включении в список избирателей в участковую избирательную комиссию, образованную при дипмиссиях Узбекистана. Для этого требовались лишь данные, содержащиеся в паспорте, и контакты. В соответствии с законодательством, для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы проголосовали 33% зарегистрированных избирателей.

По данным ЦИК, для проведения выборов образовано 10 306 избирательных участков, 55 из них – в 36 странах, в том числе восемь постоянных и 57 передвижных участков на территории РФ. В частности, были организованы семь участков на территории дипмиссии в Москве и при генконсульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Екатеринбурге. Кроме того, участок для голосования открыт в Москве в представительстве агентства по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений республики. Все они заработали уже в ходе досрочного голосования, которое проходило 12-18 декабря.

По мнению экспертов, основная борьба на предстоящих выборах может развернуться между УзЛиДеП и НДПУ. Либеральные демократы представляет интересы бизнеса, народные демократы выступают за социальное равенство и защиту интересов малоимущих слоев населения. При этом все политические партии, выдвинувшие своих кандидатов, поддерживают существующий правительственный курс.

За выборами будут следить почти 140 тысяч местных наблюдателей и более 800 международных, а также от различных организаций, включая СНГ, Шанхайскую организацию сотрудничества и ОБСЕ. Последняя впервые прислала на парламентские выборы в Узбекистан полномасштабную миссию из почти 300 человек, впервые направила своих наблюдателей и Парламентская ассамблея ОБСЕ. Делегацию российского Центризбиркома возглавит заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. На выборы также прибыл вице-спикер Совфеда РФ Ильяс Умаханов.