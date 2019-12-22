Опрос показал, что россияне считают источником новогоднего настроения

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россияне считают, что запах мандаринов дарит Россияне считают, что запах мандаринов дарит новогоднее настроение больше, чем бой курантов, а подготовка новогоднего стола - больше брызг шампанского, сообщили РИА Новости аналитики сервиса путешествий Туту.ру по итогам соответствующего исследования.

Сервис опросил в начале декабря 4,4 тысячи человек, им задавали вопрос "какими способами путешественники создают себе то самое праздничное настроение".

"40% респондентов проголосовали за стандартные атрибуты — елку, гирлянды, сверкающие витрины и прочие украшения. 7% отметили, что начинают усиленно чистить мандарины, чтобы почувствовать приближение праздника. Столько же смотрят новогодние передачи или фильмы типа "Иронии судьбы", - поделились результатами исследования в компании.

Подготовка новогоднего стола вдохновляет 6% опрошенных, столько же назвали посещение рождественских ярмарок в Европе и покупку подарков. 4% российских путешественников с нетерпением ждут новогодних поздравлений президента и боя курантов, а 2% при мысли о наступающем Новом годе вспоминают брызги шампанского. Только по 1% респондентов проголосовали за выбор костюма на вечеринку и за фейерверки.

"Интересно, что запах мандаринов активнее "работает" на создание новогоднего настроения, чем бой курантов и поздравление президента, а подготовка новогоднего стола радует их больше, чем брызги шампанского", - прокомментировали ситуацию эксперты.