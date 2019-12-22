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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-22T08:53+0300
https://ria.ru/20191222/1562687703.html
Опрос показал, что россияне считают источником новогоднего настроения
https://cdn22.img.ria.ru/images/156169/91/1561699137_0:181:2911:1818_1036x0_80_0_0_7b9d5bc6a4f02bb785061091429b0c36.jpg
РИА Новости

Опрос показал, что россияне считают источником новогоднего настроения

03:45 22.12.2019 (обновлено: 08:53 22.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПразднование Нового года в Москве
Празднование Нового года в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Празднование Нового года в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россияне считают, что запах мандаринов дарит новогоднее настроение больше, чем бой курантов, а подготовка новогоднего стола - больше брызг шампанского, сообщили РИА Новости аналитики сервиса путешествий Туту.ру по итогам соответствующего исследования.
Сервис опросил в начале декабря 4,4 тысячи человек, им задавали вопрос "какими способами путешественники создают себе то самое праздничное настроение".
"40% респондентов проголосовали за стандартные атрибуты — елку, гирлянды, сверкающие витрины и прочие украшения. 7% отметили, что начинают усиленно чистить мандарины, чтобы почувствовать приближение праздника. Столько же смотрят новогодние передачи или фильмы типа "Иронии судьбы", - поделились результатами исследования в компании.
Подготовка новогоднего стола вдохновляет 6% опрошенных, столько же назвали посещение рождественских ярмарок в Европе и покупку подарков. 4% российских путешественников с нетерпением ждут новогодних поздравлений президента и боя курантов, а 2% при мысли о наступающем Новом годе вспоминают брызги шампанского. Только по 1% респондентов проголосовали за выбор костюма на вечеринку и за фейерверки.
Елка
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"Интересно, что запах мандаринов активнее "работает" на создание новогоднего настроения, чем бой курантов и поздравление президента, а подготовка новогоднего стола радует их больше, чем брызги шампанского", - прокомментировали ситуацию эксперты.
При этом они были вынуждены констатировать, что 20% опрошенных не любят Новый год примерно за то, чем этот праздник нравится остальным: за толпы народа в магазинах и за дополнительную трату денег на подарки, костюмы и праздничный стол. Достаточно многих путешественников расстраивает обилие отчетов на работе перед праздниками.
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