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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-22T03:31+0300
https://ria.ru/20191222/1562687654.html
Фуд-блогер рассказала, что едят на Новый год и Рождество в Германии
https://cdn25.img.ria.ru/images/31489/84/314898488_0:106:1024:682_1036x0_80_0_0_90cfc3d27bf11d8188cef6167c992b0b.jpg
РИА Новости

Фуд-блогер рассказала, что едят на Новый год и Рождество в Германии

03:31 22.12.2019
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© Flickr / shine_blitz_onПраздничный стол
Праздничный стол
© Flickr / shine_blitz_on
Праздничный стол . Архивное фото
БЕРЛИН, 22 дек – РИА Новости. Немцы любят застолье не меньше русских, и классический набор на Новый год и Рождество включает в себя множество блюд, в том числе традиционный салат, который можно сравнить по популярности с оливье в России, рассказала РИА Новости успешный фуд-блогер и автор кулинарных курсов Kochrendezvous в Берлине Ирина Кесслер.
"Немцы любят застолье не меньше русских. Конечно, в Германии есть набор классических блюд на Рождество и Новый год: "немецкое оливье" — это картофельный салат, куда режется картофель, свежий огурец и лук-порей, и все это заправляется майонезом. В кафе или дома вам могут часто предложить "макаронный салат" — туда вместо картофеля добавляется паста пенне или рожки, иногда еще и вареная колбаса. На немецком праздничном столе обычно много мяса – колбасы, сосиски, "шнитты" — это такие сэндвичи с большим количеством колбасы или ветчины", - рассказала фуд-блогер.
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По словам Кесслер, "любую кухню можно сделать изысканной, если подойти с фантазией". При этом "немецкие блюда, как и русские, достаточно простые", тем больше остается пространства для эксперимента и внесения новых деталей. Эксперт считает, что "много свежих ягод и трав… преображают привычную еду".
"Я придерживаюсь интуитивного питания, и мне нравится два основных правила: можно всё, но немного, и надо готовить только из качественных продуктов. Понятно, что все типичные блюда создавались десятилетия назад, в не самые простые времена, когда важно было сытно накормить семью с наименьшими затратами. Но сейчас можно вносить в рецепты новое, легкое, свежее, не забывая о "вкусе из детства", - считает автор кулинарных курсов, добавив, что "если каждый день есть "шмальц" — это немецкое перетопленное сало, которое намазывается на хлеб, — не стоит ожидать, что в теле будет лёгкость".
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Касаясь вопроса о моде на вегетарианство и здоровый образ жизни, которая распространена в Германии, Кесслер указала, что "соевые продукты и полуфабрикаты могут быть полезными, а вегетарианская еда очень вкусной, всё дело в качестве ингредиентов, составе, сочетаниях блюд". Однако самым простым и полезным, по ее словам, было бы "купить сезонные овощи", приготовление которых, вопреки представлениям некоторых людей, не занимает много времени, и "вкусно приготовить их на пару, запечь или на сковородочке дать "поцеловаться" с маслицем".
Классическое горячее блюдо в Германии на Рождество и Новый год – это гусь или утка, запеченные в духовке. По словам Кесслер, она не видит "большой разницы между свежей фермерской и свежей магазинной птицей", однако не рекомендует покупать замороженное мясо, "поскольку есть вероятность, что условия хранения и сроки годности не соответствуют указанным".
"Есть много прекрасных рецептов, но обычно гуся или утку запаковывают в соли и перце, кладут на пару часов в маринад, потом начиняют нарезанными яблоками и апельсинами и ставят в духовку на 150 градусов на два часа", - советует фуд-блогер.
В Германии 25 ноября открылись рождественские ярмарки, однако, по словам Кесслер, она не ждет от еды на ярмарке "роскошного вкуса и качества", поскольку "это не ресторан". Но это нормально, считает эксперт, потому что "рождественские ярмарки — это прежде всего волшебство и веселье".
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Новый год—2020ЗдоровьеНовый ГодРождествоГермания
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