Запуск "Гонцов-М" на ракете "Союз-2" отложили, сообщает источник

"Запуск первой тройки "Гонцов-М" ракетой "Союз-2.1б" отложен с середины года на четвертый квартал 2020 года", - сказал собеседник агентства.

По его словам, задержка не связана с готовностью космических аппаратов. "Спутники произведены давно и находятся на хранении на предприятии-изготовителе", - пояснил источник.

Глобальная низкоорбитальная спутниковая система "Гонец-Д1М" предназначена для обеспечения связи и передачи данных в удаленных и труднодоступных районах, включая территории Крайнего Севера, а также для промышленного, транспортного и экологического мониторинга. В настоящее время орбитальная группировка системы включает 12 аппаратов "Гонец-М", из которых по целевому назначению работают девять.