Запуск "Гонцов-М" на ракете "Союз-2" отложили, сообщает источник

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Первый запуск российских спутников связи "Гонец-М" с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома "Плесецк" перенесен с середины на конец 2020 года, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
В октябре в компании "Спутниковая система "Гонец" рассказали РИА Новости, что к лету будет завершена адаптация ракеты "Союз-2.1б", после чего на ней запустят первую тройку аппаратов "Гонец-М". До этого спутники "Гонец-М" выводились на орбиту ракетами "Рокот". Последний старт "Рокота" с тремя "Гонцами-М" намечается на 27 декабря.
"Запуск первой тройки "Гонцов-М" ракетой "Союз-2.1б" отложен с середины года на четвертый квартал 2020 года", - сказал собеседник агентства.
По его словам, задержка не связана с готовностью космических аппаратов. "Спутники произведены давно и находятся на хранении на предприятии-изготовителе", - пояснил источник.
В "Роскосмосе" РИА Новости не стали комментировать эту информацию.
Глобальная низкоорбитальная спутниковая система "Гонец-Д1М" предназначена для обеспечения связи и передачи данных в удаленных и труднодоступных районах, включая территории Крайнего Севера, а также для промышленного, транспортного и экологического мониторинга. В настоящее время орбитальная группировка системы включает 12 аппаратов "Гонец-М", из которых по целевому назначению работают девять.
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