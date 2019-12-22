Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-22T03:09+0300
https://ria.ru/20191222/1562687586.html
Посол США заявил о благодарности стран ЕС за санкции по Nord Stream 2
https://cdn21.img.ria.ru/images/154934/25/1549342511_0:0:3096:1742_1036x0_80_0_0_f5f12580ff83efc27f553f42e9872582.jpg
РИА Новости

Посол США заявил о благодарности стран ЕС за санкции по Nord Stream 2

03:09 22.12.2019
256
© AP Photo / Michael Sohn, fileПосол США в Германии Ричард Гренелл
Посол США в Германии Ричард Гренелл
© AP Photo / Michael Sohn, file
Посол США в Германии Ричард Гренелл. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Посол США в Берлине Ричард Гренелл заявил, что санкции, которые США ввели в пятницу против трубопровода "Северный поток 2", были приняты в интересах ЕС, и многие европейские страны благодарят за них.
Американские санкции были введены против трубопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток", США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока 2", уже приостановила работу. При этом в правительстве Германии заявили, что "отвергают подобные экстерриториальные санкции", направленные "против немецких и европейских компаний".
"Если серьезно: 15 европейских стран, Европейская комиссия и Европейский парламент - все выразили свои опасения по поводу проекта. Мы давно слышим от наших европейских партнеров, что Соединенные Штаты должны поддержать их усилия. Поэтому санкции представляют собой очень проевропейское решение", - заявил Гренелл изданию Bild am Sonntag.
"В Германии сейчас говорят о том, что необходимо делать больше для Европы, и мы считаем, что, когда речь идет о "Северном потоке 2", мы заняли чрезвычайно проевропейскую позицию. Я почти весь день слышу от европейских дипломатов благодарность за то, что мы приняли эти меры", - добавил посол.
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Вчера, 12:01
Правительство ФРГ осудило санкции США против "Северного потока — 2"
Проект "Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что планируется достроить его в 2019 году.
Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы.
Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
На территории компрессорной станции Nord Stream
Вчера, 18:45
Захарова прокомментировала санкции США против "Северного потока — 2"
251008
Обсудить 0
Санкции США против "Северного потока — 2"Северный поток — 2ЕвросоюзГерманияСШАБерлин (город)В мире
Рекомендуем
Стоп-кадр видео сбрасывания внедорожника Mercedes Gelandewagen с вертолета
Владелец Gelandewagen объяснил, зачем сбросил машину с вертолета
Сотрудники полиции в Берлине
В Берлине на рождественской ярмарке нашли подозрительный предмет
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов на церемонии вручения государственных наград в Кремле
Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента России
Компрессорная установка Креховского месторождения природного газа
В "Нафтогазе" заявили о компромиссе с "Газпромом" по транзиту газа
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
Allseas приостановила работу над строительством "Северного потока — 2"
Рабочие на газоизмерительной станции
Украинский журналист назвал протокол по газу с Россией поражением США
Рагда Ханиева. Выхода нет — Четвертьфинал — Голос — Сезон 8
"Это провал": номер участницы шоу "Голос" разозлил зрителей
Базилика Святых Михаила и Флориана
В Польше прокомментировали слова Путина о пакте Молотова-Риббентропа
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Эксперт прокомментировал заявление Козака о переговорах с Украиной
Строительство газопровода Северный поток-2
Американские санкции против "Северного потока — 2" вступили в силу
Фильм Аватар
Джеймс Кэмерон хочет еще раз показать "Аватар" в кино
Строительство газопровода Северный поток-2
В России раскритиковали санкции США против "Северного потока — 2"
Новейший корабль Starliner на ракете-носителе Atlas V во время старта c мыса Канаверал во Флориде, США. 20 декабря 2019
В НАСА подтвердили возвращение Starliner на Землю
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
Россия не может гарантировать содержание ГТС Украины, заявил Козак
Презентация автомобиля Tesla Cybertruck
Американские пользователи оценили "русский Tesla Cybertruck"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:20Запуск "Гонцов-М" на ракете "Союз-2" отложили, сообщает источник
03:09Посол США заявил о благодарности стран ЕС за санкции по Nord Stream 2
02:30Глава МИД Украины объяснил ужесточение правил поездок граждан в Россию
02:12Ким Чен Ын сообщил военным о "сложной внутренней и внешней ситуации"
01:57ВМС Ливии задержали судно с турецким экипажем, сообщили в ЛНА
01:55Дубовицкая прокомментировала сообщения о возможной свадьбе Петросяна
01:40Астронавт-ветеран НАСА поиронизировал о готовности корабля Starliner
01:15В Берлине завершена операция на рождественском рынке
01:06Президент Бразилии сообщил, что у него не нашли рака кожи
00:59В Саратове умер полицейский, получивший огнестрельное ранение
00:53Выборы нового главы Абакана пройдут в воскресенье
00:48Шнуров высмеял участника шоу "Голос", оскорбившего Гагарину
00:40Водитель сгоревшего в центре Москвы автомобиля раскрыл подробности ДТП
00:37В Боливии партия Моралеса 29 декабря выберет кандидата на выборы
00:28СМИ: в Берлине полиция не обнаружила подозрительный предмет на рынке
00:21В российских городах пройдет церемония зажжения свечей на Хануку
00:16Главы еврейских общин России поздравили иудеев с Ханукой
23:52В ЕР обсудили ситуацию с экс-депутатом, подозреваемым в убийстве
23:49Российская армейская авиация провела два патрулирования в Сирии
23:47В центре Берлина перекрыли движение из-за подозрительного предмета
Лента новостейМолния