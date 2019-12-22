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ВМС Ливии задержали судно с турецким экипажем, сообщили в ЛНА
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РИА Новости

ВМС Ливии задержали судно с турецким экипажем, сообщили в ЛНА

01:57 22.12.2019
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид города Триполи, Ливия
Вид города Триполи, Ливия
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Вид города Триполи, Ливия. Архивное фото
КАИР, 22 дек - РИА Новости. Патрульный катер ВМС Ливии на востоке страны задержал гражданское судно с турецким экипажем под флагом Гренады в ливийских территориальных водах, сообщила пресс-служба Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара.
"Задержано судно под флагом Гренады, которым управляет команда из граждан Турции", - говорится в сообщении.
"Судно доставлено в порт Рас аль-Хиляль для досмотра груза и проведения общепринятых в таких случаях процедур", - добавили в пресс-службе.
Ранее правительство национального согласия (ПНС) Ливии, ведущее затяжную войну с силами маршала Хафтара, заявило, что будет запрашивать помощь от своих турецких союзников в зависимости от развития ситуации. При этом Анкара не исключает отправку в Ливию своих военных для поддержки союзников.
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Двенадцатого декабря сотрудничающий с восточноливийскими властями маршал Халифа Хафтар, пользующийся поддержкой Египта и ОАЭ, объявил о начале решающего сражения и продвижения в центр Триполи. Ливийские СМИ сообщают о столкновениях между силами Хафтара и ПНС на ряде направлений на подступах к ливийской столице.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.
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