Астронавт-ветеран НАСА поиронизировал о готовности корабля Starliner

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Бывший астронавт Бывший астронавт НАСА Грегори Харбо, четырежды слетавший в космос на американских шаттлах, с иронией отозвался о готовности корабля Starliner фирмы Boeing к полету с экипажем.

Starliner был запущен 20 декабря ракетой-носителем Atlas-5 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Ракета вывела корабль на расчетную суборбитальную траекторию. Однако маневр корабля для довыведения на орбиту произошел позже положенного срока из-за ошибки в полетном времени.

В результате Starliner, истратив много топлива, оказался на нерасчетной орбите и не смог лететь к МКС. НАСА и Boeing приняли решение возвратить корабль на Землю 22 декабря.

Харбо перечислил нештатные ситуации, произошедшие со Starliner при запуске, в числе которых назвал отсутствие маневров в заданное время для довыведения на орбиту, неправильную ориентацию корабля, отмену стыковки с МКС, что, по его словам, является демонстрацией аппаратного и программного обеспечения, а также отсутствие связи со спутником-ретранслятором TDRS в критическое время.

"Вопрос(ы) к интегрированному (Atlas/Starliner) всеобъемлющему тестированию программного обеспечения", - добавил он в Twitter

"Годится для полёта с экипажем", - иронично подытожил астронавт.

Харбо в 1991-1997 годах совершил четыре космических полёта на американских шаттлах, в том числе с посещением российской орбитальной станции "Мир" и ремонтом космического телескопа имени Хаббла.

В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing.