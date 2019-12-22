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Астронавт-ветеран НАСА поиронизировал о готовности корабля Starliner
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РИА Новости

Астронавт-ветеран НАСА поиронизировал о готовности корабля Starliner

01:40 22.12.2019 (обновлено: 03:07 22.12.2019)
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© NASA / BoeingКосмический корабль Boeing CST-100 Starliner
Космический корабль Boeing CST-100 Starliner
© NASA / Boeing
Космический корабль Boeing CST-100 Starliner. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Бывший астронавт НАСА Грегори Харбо, четырежды слетавший в космос на американских шаттлах, с иронией отозвался о готовности корабля Starliner фирмы Boeing к полету с экипажем.
Starliner был запущен 20 декабря ракетой-носителем Atlas-5 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Ракета вывела корабль на расчетную суборбитальную траекторию. Однако маневр корабля для довыведения на орбиту произошел позже положенного срока из-за ошибки в полетном времени.
В результате Starliner, истратив много топлива, оказался на нерасчетной орбите и не смог лететь к МКС. НАСА и Boeing приняли решение возвратить корабль на Землю 22 декабря.
Харбо перечислил нештатные ситуации, произошедшие со Starliner при запуске, в числе которых назвал отсутствие маневров в заданное время для довыведения на орбиту, неправильную ориентацию корабля, отмену стыковки с МКС, что, по его словам, является демонстрацией аппаратного и программного обеспечения, а также отсутствие связи со спутником-ретранслятором TDRS в критическое время.
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"Вопрос(ы) к интегрированному (Atlas/Starliner) всеобъемлющему тестированию программного обеспечения", - добавил он в Twitter.
"Годится для полёта с экипажем", - иронично подытожил астронавт.
Харбо в 1991-1997 годах совершил четыре космических полёта на американских шаттлах, в том числе с посещением российской орбитальной станции "Мир" и ремонтом космического телескопа имени Хаббла.
В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing.
В марте Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. Ожидается, что корабли Crew Dragon и Starliner совершат испытательные полеты с экипажами в первой половине 2020 года, после чего будут сертифицированы НАСА для штатных миссий на МКС.
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StarlinerКанавералМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаThe Boeing CompanyНАСАСША
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