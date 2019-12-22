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В Берлине завершена операция на рождественском рынке
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РИА Новости

В Берлине завершена операция на рождественском рынке

01:15 22.12.2019 (обновлено: 01:21 22.12.2019)
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© РИА Новости / Татьяна ФирсоваРождественский рынок в Германии
Рождественский рынок в Германии
© РИА Новости / Татьяна Фирсова
Рождественский рынок в Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 22 дек - РИА Новости. Полиция отрицает задержания двух человек на рождественском рынке в Берлине, спецоперация окончена, сообщили правоохранители в соцсети Twitter.
Ранее в субботу вечером на рождественском рынке на Брайтшайдплац, где в 2016 году произошел теракт, была проведена эвакуация посетителей и персонала, были также экстренно эвакуированы участники мероприятия в близлежащей церкви. Улицы в районе рынка были перекрыты, как и вокзал Zoologischer Garten, который находится поблизости. Ряд немецких СМИ сообщили о задержании на рынке двух граждан Сирии, один из задержанных якобы был в розыске.
"Наши полицейские мероприятия на Брайтшайдплац завершены, подозрительный предмет не обнаружен", - говорится в сообщении полиции.
В сообщении также указано, что вечером на рынке подверглись проверке документов двое мужчин, которые "вели себя подозрительно".
"Сегодня около 19 часов (21.00 мск) в поле зрения правоохранительных органов попали два человека, которые вели себя подозрительно на Брайтшайдплац и быстро покинули Брайтшайдплац. Именно в связи с Брайтшайдплац в это время года мы особенно чувствительны, поэтому наши полицейские приняли решение проверить документы у этих двух подозрительных лиц", - заявил в прямом эфире телеканала n-tv представитель полиции Берлина.
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По его словам, при проверке документов были получены личные данные мужчин, которые "после первой проверки показали, что по крайней мере против одного лица действует ордер о розыске", и "в этом контексте - розыск, подозрительное поведение и быстрое удаление с Брайтшайдплац, - наши сотрудники приняли решения дать соответствующее предупреждение".
"В итоге мы отреагировали чувствительно и эвакуировали Брайтшайдплац", - добавил полицейский.
По данным телеканала N24, который цитирует представителя полиции Берлина, из-за неправильно переданного в участок имени одного из мужчин была получена неверная информация о том, что он якобы находится в розыске. В этой связи на рынке прошла эвакуация и поиски подозрительных предметов, в спецоперации были задействованы 350 полицейских и собаки. Полиция "очень чувствительно" отреагировала на данную ситуацию, цитирует телеканал представителя правоохранительных органов.
Девятнадцатого декабря 2016 года грузовик протаранил ярмарку в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт, объявленный в розыск подозреваемый 24-летний тунисец Анис Амри, который управлял автомобилем, был впоследствии убит в Милане в перестрелке с полицией. Он был связан с террористической группировкой ИГ*. Амри прибыл в Германию в качестве беженца, он пытался получить убежище на территории страны, в котором ему было отказано, однако после этого он был депортирован из ФРГ.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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