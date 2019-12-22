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2019-12-22T00:53+0300
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Выборы нового главы Абакана пройдут в воскресенье
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РИА Новости

Выборы нового главы Абакана пройдут в воскресенье

00:53 22.12.2019
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CC BY-SA 4.0 / Annenkoan / Город Абакан с горы Самохвал
Город Абакан с горы Самохвал
CC BY-SA 4.0 / Annenkoan /
КРАСНОЯРСК, 22 дек - РИА Новости. Жители Абакана выберут в воскресенье нового мэра столицы Хакасии, вместо погибшего осенью в ДТП Николая Булакина.
Решение о проведении досрочных выборов горсовет Абакана принял в октябре.
За место градоначальника будут бороться четыре кандидата - член "Единой России" Алексей Лемин, занимающий должность замглавы Абакана по градостроительству, от ЛДПР - житель Красноярского края Михаил Молчанов, работающий заместителем директора по экономическим вопросам у индивидуального предпринимателя, а также два самовыдвиженца: директор ООО "Терра" Иван Аксенов и замдиректора ООО "Управление механизации 19" Василий Мельцер.
Булакин погиб 14 октября в Красноярском крае. По информации региональной ГИБДД, автомобиль 66-летнего мэра вылетел в кювет на 433-м километре трассы Р-257 и врезался в препятствие. Булакин умер на месте до приезда скорой помощи. По предварительным данным, причиной ДТП могли стать проблемы с сердцем.
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ЛДПРЕдиная РоссияАбаканХакасияПолитика
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