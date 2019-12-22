Выборы нового главы Абакана пройдут в воскресенье

За место градоначальника будут бороться четыре кандидата - член "Единой России" Алексей Лемин, занимающий должность замглавы Абакана по градостроительству, от ЛДПР - житель Красноярского края Михаил Молчанов, работающий заместителем директора по экономическим вопросам у индивидуального предпринимателя, а также два самовыдвиженца: директор ООО "Терра" Иван Аксенов и замдиректора ООО "Управление механизации 19" Василий Мельцер.