В российских городах пройдет церемония зажжения свечей на Хануку

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Церемония зажжения первой свечи на еврейский праздник Церемония зажжения первой свечи на еврейский праздник Ханука пройдет в воскресенье вечером на площади Революции в Москве. Также свечи зажгут на площадях Петербурга, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Самары и других городов, сообщает пресс-служба Федерации еврейских общин России (ФЕОР)

В 2019 году Хануку (праздник зажжения свечей) отмечают с 22 декабря по 30 декабря. По традиции все восемь праздничных дней в еврейских домах зажигают ханукальные свечи. Первую праздничную свечу зажгут площади Революции в Москве в воскресенье вечером. В этом событии примет участие главный раввин России Берл Лазар . Традиционно главы общин зажигают первую свечу ханукального светильника и поздравляют евреев с праздником.

Лазар напомнил, что, свечи зажигают в память о чуде, когда Бог заставил освященное масло, которого хватало лишь на один день, гореть восемь суток без перерыва.

В свою очередь, глава Федерации еврейских общин России Александр Борода подчеркнул, что в дни праздника евреям следует усиливать внимание к трём аспектам религиозной жизни: изучению Торы, молитве и благотворительности. Он пожелал общине света, крепкого здоровья, удачи, благополучия и, главное, "множество и множество благословений Всевышнего".

"В Москве вечер продолжится красочным фейерверком и веселыми танцами под традиционную еврейскую музыку. Гости получат сладкие пончики (суфганийот), которые наряду с восьмисвечником являются еще одним символом Хануки и подаются к столу в каждом еврейском доме в течение всех дней праздника", - рассказали в пресс-службе ФЕОР.

Кроме того, Еврейский музей и центр толерантности в Москве организует "открытое воскресенье", в рамках которого пройдут различные семейные программы, экскурсии, квесты и концерт.