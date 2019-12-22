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Религия и мировоззрение
2019-12-22T00:36+0300
https://ria.ru/20191222/1562686696.html
В российских городах пройдет церемония зажжения свечей на Хануку
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РИА Новости

В российских городах пройдет церемония зажжения свечей на Хануку

00:21 22.12.2019 (обновлено: 00:36 22.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПразднование Хануки
Празднование Хануки
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Празднование Хануки . Архивное фото
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Церемония зажжения первой свечи на еврейский праздник Ханука пройдет в воскресенье вечером на площади Революции в Москве. Также свечи зажгут на площадях Петербурга, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Самары и других городов, сообщает пресс-служба Федерации еврейских общин России (ФЕОР).
В 2019 году Хануку (праздник зажжения свечей) отмечают с 22 декабря по 30 декабря. По традиции все восемь праздничных дней в еврейских домах зажигают ханукальные свечи. Первую праздничную свечу зажгут площади Революции в Москве в воскресенье вечером. В этом событии примет участие главный раввин России Берл Лазар. Традиционно главы общин зажигают первую свечу ханукального светильника и поздравляют евреев с праздником.
Лазар напомнил, что, свечи зажигают в память о чуде, когда Бог заставил освященное масло, которого хватало лишь на один день, гореть восемь суток без перерыва.
В свою очередь, глава Федерации еврейских общин России Александр Борода подчеркнул, что в дни праздника евреям следует усиливать внимание к трём аспектам религиозной жизни: изучению Торы, молитве и благотворительности. Он пожелал общине света, крепкого здоровья, удачи, благополучия и, главное, "множество и множество благословений Всевышнего".
"В Москве вечер продолжится красочным фейерверком и веселыми танцами под традиционную еврейскую музыку. Гости получат сладкие пончики (суфганийот), которые наряду с восьмисвечником являются еще одним символом Хануки и подаются к столу в каждом еврейском доме в течение всех дней праздника", - рассказали в пресс-службе ФЕОР.
Кроме того, Еврейский музей и центр толерантности в Москве организует "открытое воскресенье", в рамках которого пройдут различные семейные программы, экскурсии, квесты и концерт.
Брянск отметит Хануку праздничным концертом и церемонией вручения премии "Человек года". В Калининграде пройдет праздничный концерт и Ханукальный фестиваль искусств. В подмосковном Пушкино состоится праздничный концерт и автопарад. "Также концерты в честь Хануки будут организованы в Красноярске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Санкт-Петербурге", - сообщили в пресс-службе.
Празднование Хануки в Москве
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Религия и мировоззрениеХанукаФедерация еврейских общин РоссииАлександр БородаБерл ЛазарМосква
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