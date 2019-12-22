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2019-12-22T13:47+0300
https://ria.ru/20191222/1562684778.html
Полицейские вытащили людей из горящих домов в Кемерово и под Омском
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РИА Новости

Полицейские вытащили людей из горящих домов в Кемерово и под Омском

10:29 22.12.2019 (обновлено: 13:47 22.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Полицейские спасли жизнь гражданам, вытащив их из горящих домов в Кемерово и Калачинске.
Так, ночью экипаж ДПС получил информацию о возгорании частного жилого дома в Кемерово, сообщили РИА Новости в МВД России. На месте сотрудники полиции увидели, что строение полностью охвачено огнем. Пожилая женщина сообщила, что внутри находится ее 50-летний сын, который не может самостоятельно выбраться.
Инспекторы ГИБДД Антон Гильметдинов и Руслан Балдышонок вошли в охваченное пламенем помещение и вытащили из него мужчину.
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В городе Калачинске Омской области участковый Виталий Руденко следовал на вызов и увидел, что на одном из участков горят ворота, стена и кровля дома. Рядом находились хозяин строения и пытавшийся ему помочь прохожий. Они рассказали, что 63-летняя супруга владельца дома не успела выбежать на улицу. Ситуация осложнялась тем, что внутри помещения был баллон с газом.
Не теряя времени, участковый вбежал в горящий дом. На веранде он обнаружил сидящую на полу женщину. Несмотря на то что огнем была объята большая часть веранды, участковый помог пенсионерке выбраться на улицу. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание, жизнь женщины была спасена.
“Граждане поблагодарили сотрудников полиции за помощь в экстремальных ситуациях, ведь благодаря их профессиональным, грамотным и решительным действиям трагедии удалось избежать”, — подчеркнула официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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