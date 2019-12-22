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2019-12-22T08:01+0300
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Вы какой религии, гражданин? Политическая буря в Индии и не только там
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РИА Новости

Вы какой религии, гражданин? Политическая буря в Индии и не только там

08:00 22.12.2019 (обновлено: 08:01 22.12.2019)
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© REUTERS / Anushree FadnavisУчастники акции протеста против нового закона о гражданстве в Индии
Участники акции протеста против нового закона о гражданстве в Индии
© REUTERS / Anushree Fadnavis
Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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Эта вроде бы чисто индийская (и очень громкая) история на самом деле — и российская, и американская, и европейская, и еще какая угодно. Потому что она касается вопросов, вдруг ставших страшно важными для всех. Вот каких: гражданство — это вообще что такое, какое оно имеет отношение, например, к религии?
И нынешний крупный скандал вокруг двух законодательных актов правящей партии Индии интересен тем, что совсем недавно он международным скандалом вряд ли бы стал. А сейчас стоит только появиться — тем более в крупной стране — какому-то относительному новшеству вокруг таких острых слов, как "мигранты" или "граждане", как начинается что-то невообразимое. Почему? Потому что сегодня вообще невозможное стало возможным, все, что не обсуждалось раньше, обсуждается с нуля: мировая ценностная битва. И еще потому, что никогда — с эпохи Великого переселения народов — миграция не создавала человечеству таких проблем. Она попросту не была столь массовой.
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И все-таки это индийская история прежде всего. В стране вспыхнул "бунт регионов": шесть главных министров штатов (из оппозиции) заявили, что не допустят исполнения "на своих территориях" уже принятого федеральным парламентом закона о поправках к гражданству. А это не просто не по конституции, это на грани открытого мятежа. И еще идут демонстрации в десятках городов против религиозной дискриминации, и еще, конечно же, бунтуют студенты… Ничего подобного в стране не было очень давно. Это буря.
Сначала посмотрим, как формулируют обвинительный акт против правительства Нарендры Моди за пределами Индии. Вот американский ресурс Vox: "В соответствии с этим законом мигранты из многих религиозных меньшинств могут получать гражданство в упрощенном порядке, но эта мера не распространяется на мусульман. Таким способом индийское правительство пытается изолировать мусульманскую общину".
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Есть еще второй закон, пока что в общеиндийском масштабе не принятый, — о составлении государственного реестра граждан Индии. Он — согласно тому же ресурсу — служит выявлению и выдворению тех, кого власти считают нелегальными иммигрантами. "Индия заявляет, что многие мусульмане, чьи семьи прибыли из соседней Бангладеш, не являются полноправными гражданами, хотя они живут в Ассаме на протяжении десятилетий".
Кому гражданство Индии должно предоставляться в упрощенном порядке: людям из общин индуистской, сикхской, буддийской, туда же относятся джайны, парсы (зороастрийцы) и христиане. Кто за бортом: мусульмане, которых — из уже граждан — 14 процентов от 1,349 миллиарда человек. Мир пугают тем, что "этническая чистка" (если таковая, добавим, начнется) выявит миллионы нелегалов, для которых "будут создавать концлагеря".
© REUTERS / P. RavikumarУчастники акции протеста против нового закона о гражданстве в Индии
Участники акции протеста против нового закона о гражданстве в Индии
© REUTERS / P. Ravikumar
Участники акции протеста против нового закона о гражданстве в Индии
То есть Индия — кстати, вопреки собственной конституции — готова дать гражданство прежде всего индусам (это слово — синоним индуистов) и людям близких индуизму религий. Но и христианам и парсам. Какие тут возникают вопросы и параллели у людей, живущих за пределами Индии?
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А как выглядит индийский опыт на фоне феномена негражданства русских в странах Балтии? А что означает длинный перечень государств, чье название начинается со слов "исламская республика" или похожих? Или как насчет Израиля: это ведь государство прежде всего для евреев? А что это означает: религию или культуру или что-то другое?
И как насчет самой Индии? Ведь она накануне независимости включала территории нынешних Пакистана и Бангладеш. Но было решено (не только колонизаторами-англичанами), что для мусульман Индии нужно отдельное государство, пусть даже разорванное на две части — которые потом стали двумя государствами. И как-то возражений не было (даже после того, как развод по религиозному признаку повел к массовой резне).
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Да и вообще, имеет ли право государство (общество, нация) вести отбор желательных будущих граждан по какому-то признаку? Это уже проблема Запада. Либералы сегодняшнего дня говорят, что нет. Религии и культуры не имеют значения, они — вчерашний день. Атеизм желателен и поощряется, культурные различия — не очень. Более того, даже дискутировать на эти темы часто нельзя без последствий. Вот эта идеология и привела к недавней волне мигрантов, сотнями тысяч, в Европу — и европейцы в некоторых странах узнали, что и дискуссии на эту тему быть не должно.
С этого момента все обнаружили, что дискуссия, причем глобального масштаба, как раз начинается. А то, что тон в ней могут задавать страны, не имеющие отношения к западной группе государств, и этим странам за такую инициативу ничего не будет, — добавляет остроты ситуации.
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Кстати, что касается Запада, то есть такая страна, как США. И там вопрос гражданства и миграции — острее некуда. Дело в религии? Ключевая горячая линия — мексиканская граница — к мусульманам и вообще к религиям не имеет отношения, ведь с юга идут чаще всего католики. И республиканцы говорят скорее о том, что получающий гражданство должен любить свою будущую страну и разделять ее ценности (они же культура). А демократы делают нечто иное. Вот новость из Нью-Йорка: это уже 13-й штат, где начали давать водительские права нелегальным — еще раз, нелегальным — мигрантам. Но по водительским карточкам можно много чего сделать — что если даже участвовать в голосовании и свергать ненавистного Трампа? Демократы вдобавок увлеклись сейчас перенарезкой округов и обновлением списков избирателей… Так что миграция — это, ко всему, и политический ресурс для сторонников "открытых обществ". Которым сама идея гражданства кажется подозрительной.
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Дискуссия только разгорается, но что касается Индии, то вот вы открываете (по уже приведенной выше ссылке) одну из публикаций в делийском "Пионере" и видите, что на самом деле закон, о котором речь, касается живущих в стране в неопределенном статусе людей, выехавших из Афганистана, Бангладеш и Пакистана, причем до 2015 года. Они теперь не будут считаться нелегалами. Основание — религиозные преследования на родине со стороны мусульманского большинства (если таковые были). Ну а государственный реестр — это кому-то хочется знать, в каком статусе в стране живут, возможно, миллионы человек. А кому-то этого не хочется.
То есть у индийцев своя — и очень бурная (с драками) — дискуссия. Просто так получилось, что она хорошо срезонировала с драками, которые идут в совсем других краях.
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МигрантыНарендра МодиПакистанБангладешИндияСШААвторыМнение - Авторы
Популярные комментарии
Не пойму что тут сложного. Народ каждой страны вправе определять кого он к себе пускает, а кого нет. Большинство государств создавалось на основе народной культуры, частью которой является и язык, и вера.
22 декабря, 09:43
Петя Иванов
2411000
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