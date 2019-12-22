Леонардо Ди Каприо рассказал, что его "тошнит" от жалоб актеров

Актер Леонардо ДиКаприо во время фотосессии фильма "Однажды... в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Леонардо Ди Каприо заявил, что его "тошнит" от жалоб голливудских актеров по поводу карьеры, . Леонардо Ди Каприо заявил, что его "тошнит" от жалоб голливудских актеров по поводу карьеры, сообщает Deadline.

Ди Каприо, которого Тарантино назвал "если не одним из самых талантливых актеров своего поколения, то самым одаренным из тех, с которыми он работал", отвечал на вопросы о съемках в "Выжившем", за которого получил "Оскар" в 2016 году.

Ранее он говорил о том, что этот фильм был одним из самых сложных в его карьере.

"Меня тошнит, когда я слышу о том, как тяжело работать в киноинустрии. Да, меня тошнит, потому что нам безумно повезло делать то, что мы делаем", - пояснил Ди Каприо.

При этом он признал, что "Выживший" был для него "выматывающим опытом".