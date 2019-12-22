"Возьмите в долю". Кто выступает против земельной реформы на Украине

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Антон Лисицын. В Киеве оппозиция снова дерется с полицией и бросается камнями. В Раде депутаты устроили очередную стычку. На сей раз все происходит из-за отмены моратория на продажу земли. Открытие рынка сельхозугодий несет стране различные бедствия, заявляют противники реформы. Оппоненты президента Владимира Зеленского напоминают, что он обещал принимать решения по самым важным вопросам только после референдума. Вопрос земли — как раз тот случай, считают они, а глава государства им солгал. Из-за чего на самом деле на Украине выдался политически жаркий декабрь — в материале РИА Новости.

Драка в Раде и под ее стенами

Глава фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлия Тимошенко полагает, что закон о продаже земли приведет к африканскому голоду на Украине. Она ссылается на опыт Мадагаскара. По ее словам, распродажа сельхозугодий вывела страну на "призовые места" по доле голодающего населения. "Это (земля. — Прим. ред.) — наш последний ресурс", — подчеркнула Тимошенко.

В законопроекте, из-за которого негодует лидер "Батькивщины", речь идет об отмене моратория на продажу сельскохозяйственных угодий. После принятия нормативного акта приобретать такие земли смогут граждане Украины, территориальные общины, украинские компании и государство, а с 2024 года — и иностранцы. Но на практике подобные сделки станут доступны раньше. Это вызывает опасения украинских политиков — так стране грозит частичная потеря суверенитета.

Тимошенко напомнила, что перед выборами Зеленский обещал решать все важные вопросы на референдумах. Но закон о рынке угодий сельхозназначения проводится через Верховную раду, где большинство составляет фракция "Слуга народа" — партия президента. При этом Тимошенко уверена, что большинство граждан Украины против распродажи земли.

О заявленном некогда намерении проводить всенародные голосования Зеленскому напомнил и депутат Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Илья Кива: "Если мужчина плетет своим языком, то это не мужчина, а баба. И вам хочу сказать, что если был обещан народу Украины референдум, то — будь любезен, выполни свои обещания".

Митинговавший под стенами Рады лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий поддержал тему. "Мы можем с вами стопроцентно констатировать, что Зеленский в очередной раз соврал", — считает он.

Вождь националистов уверен, что основная цель реформы — распродажа украинских земель транснациональным корпорациям: покровители президента и министра экономики Украины Тимофея Милованова — иностранцы, считает Билецкий, потому Зеленский и проталкивает этот закон.

Тимошенко, как и все противники реформы, надеялась, что многочисленные поправки к документу (а их несколько тысяч) позволят отложить голосование в парламенте. Но глава фракции "зеленых" Давид Арахамия бодро отрапортовал: профильный комитет рассмотрит все замечания за десять-двенадцать дней. И в феврале законопроект может быть вынесен на суд депутатов.

Убеждать власть в своей правоте оппозиция решила уже привычным способом: уличными акциями в центре Киева, под стенами Рады. Вместе с противниками земельной реформы митинговали и те, кто возмущен изменениями в Трудовом кодексе, позволяющими увольнять работников в упрощенном порядке.

Демонстранты попытались 18 декабря разбить палатки, силы правопорядка им помешали, завязалась драка. Активисты "Национального корпуса" начали бросать в полицейских камни, сотрудники МВД применили газ.

Вечером того же дня произошла стычка и в здании украинского парламента. На заседании профильного комитета Илья Кива сцепился с депутатом от "Слуги народа" Андреем Мотовиловцем. Пока два парламентария выясняли отношения, Тимошенко сбросила на пол листы с замечаниями главы комитета Николая Сольского к законопроекту. Оппоненты действующей власти подозревают его в личной заинтересованности. Сольский — соучредитель крупной аграрной корпорации и партнер главы офиса президента Андрея Богдана по сельскохозяйственному бизнесу.

Постановочный Майдан

Украинский политтехнолог Андрей Золотарев назвал земельную реформу домашним заданием Зеленскому от внешних "партнеров". "Когда за рубежом увидели, что у лидера "95-го квартала" есть шансы на победу, ему оказали поддержку, повязав условиями: открытие рынка земли, окончательная распродажа стратегических предприятий и кардинальное изменение трудового законодательства", — утверждает эксперт.

"Рынок земли в предлагаемом виде — это как распродавать бабушкино серебро, — продолжает Золотарев. — В общем-то, аргументация у противников реформы наглядная — посмотрите, к чему это привело в других странах. Я бы, правда, сослался на опыт не Восточной Европы, а Аргентины, которая живет от дефолта до дефолта и где гигантские пространства засеваются техническими культурами. А доводы за очень похожи на то, что нам рассказывали 25 лет назад про приватизацию: надо отдать предприятия эффективным собственникам, и мы станем второй Францией. Результат — страна архаизировалась и потеряла индустриальный потенциал. Осталось потерять аграрный".

Бывший активист Майдана украинский журналист Александр Мединский уверен, что и оппозиция земельной реформе, и уличные митинги — это постановка. "На первый взгляд, странная ситуация: бойцы "Национального корпуса", который курируется (министром внутренних дел Украины Арсеном. — Прим. ред.) Аваковым, нападают на полицейских, напрямую подчиняющихся тому же Авакову. Аваковские против аваковских. Воины света бьются с воинами добра. Хотя уже всем давно ясно, что глава МВД будет постоянно повышать градус противостояния, чтобы решить свой вопрос. Вопрос у него один: "Почему меня не взяли в долю?"

Мединский обращает внимание, что против продажи земли выступают те, кто не получит выгоды от принятия соответствующего закона. "Если их возьмут в долю, то протесты исчезнут. По мне — так это драка за тушу антилопы между шакалами и гиенами. А сам вопрос земли уже решен", — полагает он.

Директор Агентства социальных коммуникаций из Киева Сергей Белашко увязывает политическую и уличную активность в украинской столице и с другими событиями. По его мнению, в стычках под стенами Рады и внутри парламента переплелись интересы самых разных игроков, которые пытаются решить разные задачи. "А что до формы — массовая драка с полицией, столкновения в парламенте — то это типично для таких стран, как Украина, Молдавия, Киргизия, Грузия, Албания, Северная Македония. Представьте сами, в Госдуму или в конгресс США попадает человек, проходящий по уголовному делу, и бьет морду депутату. Это невозможно", — объясняет политолог.

Белашко напоминает, что параллельно с земельным законом в Раде попытались протащить и другой проект — о легализации игорного бизнеса. И земельный, и игровой законопроекты — сфера интересов транснациональных игроков, подчеркивает эксперт.

"В Раде есть люди, которые лоббируют индустрию азартных игр: тот же Арахамия. Как и в случае с землей, там есть серьезные бизнес-интересы игроков из-за границы. Но это интересы именно крупных игроков. Рядовые граждане Украины смотрят на происходящее без особых эмоций. Потому что для крупного бизнесмена нет большой разницы — будет ли он арендовать участки за копейки или выкупит их за те же копейки. Речь идет о распродаже угодий из государственной собственности, а не о выманивании паев у бедного крестьянина. А сколько земли принадлежит государству — никто не знает, земельного кадастра нет. По разным оценкам, от восьми до 10,5 миллиона гектаров. Вот эту землю и будут дербанить. Рядовых селян, а тем более горожан это напрямую не коснется", — объясняет аналитик.