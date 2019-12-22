Пассажиры, ошпаренные напитком на борту самолета, могут подать в суд

Решение было принято после дела молодой девушки, которая обожглась кофе во время полета на борту самолета одной австрийской авиакомпании. Перевозчик утверждал, что не несет ответственности за случившееся, ведь неясно, чашка опрокинулась из-за вибрации в самолете или из-за неисправного столика. Авиакомпания добавила, что отвечает только за несчастные случаи, напрямую связанные с полетом. А ожог кофе в них не входит.