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Туризм
2019-12-22T16:42+0300
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Пассажиры, ошпаренные напитком на борту самолета, могут подать в суд
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РИА Новости

Пассажиры, ошпаренные напитком на борту самолета, могут подать в суд

16:42 22.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСалон пассажирского самолета Airbus A380-800 авиакомпании Emirates Airline
Салон пассажирского самолета Airbus A380-800 авиакомпании Emirates Airline
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Суд Европейского Союза вынес решение, благодаря которому пассажиры, получившие ожоги от напитков на борту самолета, могут подать на авиакомпанию в суд, сообщает The Sun.
Решение было принято после дела молодой девушки, которая обожглась кофе во время полета на борту самолета одной австрийской авиакомпании. Перевозчик утверждал, что не несет ответственности за случившееся, ведь неясно, чашка опрокинулась из-за вибрации в самолете или из-за неисправного столика. Авиакомпания добавила, что отвечает только за несчастные случаи, напрямую связанные с полетом. А ожог кофе в них не входит.
Однако суд не согласился с доводами перевозчика и принял решение в пользу пострадавшей. Но в суде подчеркивают, что авиакомпания может избежать выплаты компенсации, если докажет, что пассажир сам виновен в случившемся инциденте.
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