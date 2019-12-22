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Туризм
2019-12-22T09:45+0300
https://ria.ru/20191222/1562647438.html
Выяснилось, что россияне стали меньше путешествовать
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РИА Новости

Выяснилось, что россияне стали меньше путешествовать

09:45 22.12.2019
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© Depositphotos / kastoДевушка в аэропорту
Девушка в аэропорту
© Depositphotos / kasto
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. За последние пять лет средняя продолжительность путешествий россиян сократилась с одиннадцати до восьми дней, сообщает Biletix.
Аналитики сервиса изучили бронирования авиабилетов в обе стороны с 2015 по 2019 годы. Выяснилось, что средняя продолжительность путешествий по России сократились с девяти до семи дней, а за границу – с 13 до 11 дней.
При этом, россияне постепенно привыкают планировать свои путешествия заранее. Средняя глубина бронирования авиабилетов, то есть период от покупки до вылета, выросла на четыре дня: с 14 до 18 дней. По России за пять лет средняя глубина бронирования выросла с 11 до 14 дней, а за границу – с 22 до 26 дней. При этом глубина бронирования по более доступным российским направлениям почти в два раза меньше, чем за границу.
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