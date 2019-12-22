Выяснилось, что россияне стали меньше путешествовать

Аналитики сервиса изучили бронирования авиабилетов в обе стороны с 2015 по 2019 годы. Выяснилось, что средняя продолжительность путешествий по России сократились с девяти до семи дней, а за границу – с 13 до 11 дней.

При этом, россияне постепенно привыкают планировать свои путешествия заранее. Средняя глубина бронирования авиабилетов, то есть период от покупки до вылета, выросла на четыре дня: с 14 до 18 дней. По России за пять лет средняя глубина бронирования выросла с 11 до 14 дней, а за границу – с 22 до 26 дней. При этом глубина бронирования по более доступным российским направлениям почти в два раза меньше, чем за границу.