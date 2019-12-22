"Атомная сеть Путина": Запад напуган экспансией "Росатома"

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Максим Рубченко. На Западе обнаружили новое "тайное оружие" России: атомная энергетика. Безусловное технологическое лидерство позволяет "Росатому" выигрывать конкурсы на строительства АЭС по всему миру. В результате многие страны оказываются экономически привязанными к России на многие десятилетия.

"Не можем смириться"

"Росатом" в лице дочерней компании Fennovoima построит в Финляндии атомную электростанцию "Ханхикиви". Известие об этом вызвало немалое волнение на Западе. В Швеции даже создали общественное движение против этого проекта — "Боттенвик без атомной энергии" (Боттенвиком называется северная часть Ботнического залива).

Так, недавно это движение организовало приезд в Хельсинки многочисленной группы экологических активистов из Германии, Бельгии, Швеции и других европейских государств. Как сообщает шведская газета Expressen, им удалось добиться встречи с представителями финского Министерства энергетики и вручить "международную петицию против атомной политики Финляндии, которую подписали 170 организаций из 79 стран".

В Финляндии треть электроэнергии вырабатывается на атомных электростанциях: действуют четыре атомных реактора, строится пятый, а "Ханхикиви" должен стать шестым. И ни один из проектов не вызвал такого возбуждения у зеленых, как российский.

О причинах столь выборочного подхода проговорилась официальный представитель движения "Боттенвик без атомной энергии" Лена Лагерстам в интервью Expressen. "АЭС будет строить "Росатом" — громадное российское предприятие, связанное с ядерным оружием. Это способно изменить ситуацию в сфере безопасности у нас на Севере. Такого позволить мы не можем, мы продолжим бороться", — заявила она.

То есть дело не в АЭС, а в том, кто ее строит. И действительно, о реакторе "Олкилуото-3", который сейчас сооружает консорциум французской Areva и немецкой Siemens не просто на побережье Ботнического залива, а на острове в двухстах километрах от Стокгольма, шведские активисты помалкивают.

Зато "Ханхикиви", расстояние до которой втрое больше, по словам деятелей из "Боттенвика без атомной энергии", угрожает всей Скандинавии. Просто потому, что проект достался российской компании.

Все это выглядит особенно странным, если вспомнить, что первую финскую АЭС, "Ловийса", построили наши специалисты еще в семидесятых годах прошлого века и два реактора этой станции работают без каких бы то ни было сбоев и нареканий.

К тому же на "Ханхикиви" поставят российские реакторы ВВЭР-1200, заслужившие высокие оценки экспертов во всем мире. Они уже функционируют на Нововоронежской АЭС-2 и Ленинградской АЭС, их планируется установить на АЭС "Пакш-2" в Венгрии, "Аккую" в Турции, "Руппур" в Бангладеш и "Эд-Дабаа" в Египте. Так что оснований для беспокойства о безопасности новой АЭС никаких нет.

Примечательно, что сами финны поддерживают проект "Ханхикиви". По соцопросам, новую АЭС одобряют 73 процента общины Пюхяйоки, где разворачивается стройка.

"Финны выступают за атомную энергию, потому что она не вредит природе и помогает нам бороться с климатическими изменениями. Нужно получать больше электричества, используя меньше ископаемого топлива", — объяснил глава компании Fennovoima Сакари Котолав в интервью шведской Expressen.

Большая атомная игра

Тем не менее движение "Боттенвик без атомной энергии", опираясь на поддержку аналогичных организаций других западных стран, намерено добиться своего. И дело не в экологии или сомнениях по поводу безопасности российских реакторов, а в очередной глобальной кампании по сдерживанию Москвы.

В ноябре германская Die Welt опубликовала большую статью о том, что "Россия покрывает мир сетью атомных электростанций — каркасом для глобальной власти Кремля".

"Москва стремится настолько привязать к себе другие страны сравнительно выгодным экспортом атомных технологий, чтобы двусторонние отношения выдерживали сильное внешнее давление, — утверждает издание. — Атомная энергетика прекрасно для этого подходит. АЭС работает не менее 60 лет, а при правильной эксплуатации — даже больше века".

Die Welt отмечает, что Россия "давно заняла доминирующее положение на мировом рынке атомной энергетики: на данный момент портфолио проектов "Росатома" насчитывает 36 реакторов в 12 странах, а общая сумма заказов составляет 133 миллиарда долларов".

Однако в случае конфликта с Россией клиенты "Росатома" столкнутся с огромными расходами и высокими рисками, пугает газета. "Они могут угодить в ситуацию, сходную с украинской. Киев до сих пор ежегодно платит Москве сотни миллионов евро, потому что "Росатом" поставляет топливные стержни для пятнадцати российско-советских ядерных реакторов", — утверждает Die Welt.

Впрочем, даже рассказывая об опасностях атомной экспансии Москвы, западные аналитики признают несомненные конкурентные преимущества "Росатома". "Специализированные предприятия, входящие в состав "государственного конгломерата", предлагают всевозможные услуги, от экспорта топливных элементов и временного хранения отслуживших топливных стержней до разборки реакторов по завершении эксплуатации", — уточняет Die Welt.

О глобальном лидерстве "Росатома" говорят и другие эксперты. "Что касается российских атомных технологий, то они более надежные и проверенные. К тому же россияне, вероятно, будут продвигать возможности локализации цепочки поставок, а также предоставят полную программу обучения для местных сотрудников и операторов. Другие поставщики не могут предложить такой пакет услуг", — указал председатель Специального комитета по энергетике и изменению климата палаты общин парламента Великобритании Тим Йео в одном из интервью.

Основную опасность экспансии "Росатома" на Западе видят в том, что договоры на строительство АЭС открывают двери для дальнейших сделок в сфере высоких технологий, в первую очередь — оборонных.

"Так, Анкара после контракта на строительство АЭС "Аккую" приобрела у России комплексы С-400 — это стратегическая победа для Кремля и огромные ущерб для НАТО, который невозможно компенсировать денежными средствами, — сокрушается Die Welt. — Египет, который традиционно выступает союзником США, стал клиентом "Росатома" и одним из крупнейших покупателей российских вооружений".