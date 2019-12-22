Дженнифер Лопес назвала любимые фильмы со своим участием

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Американская певица и актриса Дженнифер Лопес опубликовала в инстаграме пост, в котором назвала любимые фильмы со своим участием.

"Вот несколько старых кадров фильмов с моим участием, которые я люблю. Чтобы еще раз вспомнить невероятных людей, с которыми мне посчастливилось поработать", — написала Лопес.

Поп-звезда выделила боевик "Вне поля зрения" (1998 год), в котором сыграла вместе с Джорджем Клуни, романтическую комедию "Госпожа горничная" (2002 год), где ее партнером был Рэйф Файнс, триллер "Поворот" (1997 год) с Шоном Пеном, "Кровь и вино" (1996 год) с Джеком Николсоном в главной роли, мелодраму "Давайте потанцуем" (2004 год) с Ричардом Гиром и автобиографическую драму "Селена" (1997 год), в которой Лопес исполнила главную роль.

Пользователи в социальной сети оценили список исполнительницы.

"Люблю все эти картины", — прокомментировала @nakedwardrobe.

"Моим самым любимым фильмом всегда был "Госпожа горничная", — подчеркнула @brittanyblare.

"Все они уже стали классикой", — написал @lrmachuca.

Хотя многих и смутило, что в рейтинге не оказалось комедии "Свадебный переполох" (2001 год), фильма ужасов "Анаконда" (1997 год) и триллера "С меня хватит" (2002 год).