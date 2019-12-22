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Как это по-русски
Подкаст о русском языке и его особенностях. Кем и чем манкируют? Как поставить тапки в единственное число? За кем и куда скучают? Что может быть нелицеприятным? Выясняем каждую неделю на ria.ru.
2019-12-22T12:00+0300
https://ria.ru/20191222/1562636180.html
Они, кризис, нация и фемтех. 10 слов, лучше всего описывающих 2019-ый
https://cdn23.img.ria.ru/images/156263/58/1562635857_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_ca02ee7d91c68a007d9a5ea7defc0da3.jpg
РИА Новости

Они, кризис, нация и фемтех. 10 слов, лучше всего описывающих 2019-ый

12:00 22.12.2019
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Как это по-русски
Они, кризис, нация и фемтех. 10 слов, лучше всего описывающих 2019-ый
Вчера, 12:00
Известное британское издание, не дождавшись конца года, составило список 10 главных слов 2019-го. Почему в него вошли слова "нация", "они" и "кризис"? Что описывают и кого оскорбляют недавно появившиеся термины “фемтех”, "сэдфишинг" и "проснувшийся"? И почему большая часть слов из этого списка пока не актуальна в России?
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Эпизод подготовила Асмик Аракелян
Текст читала Наталия Шашина
Эксперт эпизода Павел Сотников, основатель образовательного интернет-проекта #новоеслово
Монтаж Семёна Недовенчанного
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Как это по-русскиПодкастОбщество
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