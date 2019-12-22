Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-22T01:19+0300
https://ria.ru/20191222/1562625320.html
Гохран России
https://cdn25.img.ria.ru/images/155023/95/1550239542_0:223:3246:2048_1036x0_80_0_0_57cb777b81fb44be84959b902b73eb50.jpg
РИА Новости

Гохран России

01:19 22.12.2019
8
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗолотой слиток
Золотой слиток
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Гохран России – Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней при Министерстве финансов РФ.
Гохран России был создан в 1996 году постановлением правительства Российской Федерации.
Свою историю Гохран России ведет с 1719 года. 22 декабря (11 декабря по старому стилю) указ Петра I определил государственную форму хранения ценностей, принадлежащих России. В соответствии с документом была создана Камер-коллегия, в регламенте (уставе) которой приводился полный перечень ценностей и указывался порядок их хранения в специально организованном помещении – Царской Рентерии.
Рентерия Петровским указом юридически была определена как основа Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней России.
Согласно регламенту, ценности из Царской Рентерии могли быть получены по именному распоряжению императора. Доступ к ценностям был у трех приближенных, каждый из которых имел свой ключ к одному из трех замков. Позже помещение получило название Алмазной или Бриллиантовой комнаты, которая пополнялась новыми ювелирными изделиями и украшениями из золота и серебра, уникальными драгоценными камнями.
В 1914 году в начале Первой мировой войны ценности были перевезены из Петрограда (Санкт-Петербурга) в Московский Кремль.
В 1920 году декретом Совета народных комиссаров для централизации, хранения и учета всех принадлежащих РСФСР ценностей было создано Государственное хранилище ценностей Наркомфина – Гохран России.
В 1941 году в начале Великой Отечественной войны, ценности Госфонда, в состав которого входил весь золотой запас СССР, были вывезены из столицы и в 1943 году возвращены в Москву.
В советское время собрание Гохрана пополнил ряд крупных отечественных алмазов, работы современных ювелиров.
В 1960 году Гохран вошел в состав Министерства финансов СССР как Третий специальный отдел (Гохран) при Министерстве финансов СССР. С 1979 года Гохран именовался Третьим главным управлением (Гохран) при Министерстве финансов СССР. В 1987 году был переименован в Государственное хранилище ценностей СССР (Гохран СССР) при Министерстве финансов СССР.
В 1991 году Гохран России получил статус Комитета драгоценных металлов и драгоценных камней (Комдрагмет РФ) при Министерстве экономики и финансов РФ. В 1992 году Гохран России вошел в состав Комитета Российской Федерации по драгоценным металлам и драгоценным камням (Роскомдрагмет).
В 1996 году после расформирования Роскомдрагмета Гохран России стал Государственным учреждением по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней при Министерстве финансов Российской Федерации.
Основными целями деятельности Гохрана России являются:
- формирование Госфонда России драгоценными металлами (золото, серебро, платина и металлы платиновой группы), драгоценными камнями (природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты, природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде и уникальные янтарные образования, приравненные к драгоценным камням), изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, их ломом и отходами, а также отпуск ценностей Госфонда России;
- хранение, учет и обеспечение сохранности ценностей Госфонда России.
В ведении Гохрана также входят: учет сделок с необработанными драгоценными камнями, государственный контроль за качеством сортировки и оценки драгоценных камней; предварительная экспертиза и реставрация уникальных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, зачисленных в Госфонд России; определение цен на драгоценные металлы и изделия из них, приобретаемые в Госфонд России и реализуемые из него.
Структурным подразделением Гохрана России является Алмазный фонд – уникальное собрание шедевров ювелирного искусства XVIII-XX веков, редких драгоценных камней, орденских знаков, самородков благородных металлов, представляющих собой огромную историческую, художественную, научную и материальную ценность. Коллекция относится к числу наиболее значимых и крупных собраний в мире, составляет самую известную часть сокровищницы Госфонда.
С 1967 года выставка "Алмазный фонд" открыта для посетителей на территории Московского Кремля.
Среди наиболее ценных экспонатов Алмазного фонда – корона Российской империи, выполненная в 1762 году для коронации императрицы Екатерины II и украшенная 5 тысячами бриллиантов и 75 жемчужинами; самородки золота и платины (золотые – 36-килограммовый "Большой треугольник" и 14-киллограммовая "Голова лошади", платиновый – 7,8-киллограмовый "Уральский великан"); драгоценные камни, известные как "Семь исторических камней", включающие один из самых старых индийских алмазов "Шах" и алмаз "Орлов".
Руководитель Гохрана России – Андрей Юрин.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
000000
Обсудить 0
Гохран РФРоссияСправки
Рекомендуем
Подмосковье
День зимнего солнцестояния
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
Трампу сделали импичмент, и он счастлив. Россия в выигрыше
Рагда Ханиева. Выхода нет — Четвертьфинал — Голос — Сезон 8
"Это провал": номер участницы шоу "Голос" разозлил зрителей
Строительство газопровода Северный поток-2
Американские санкции против "Северного потока — 2" вступили в силу
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 "объявила войну"
Предупреждение о соблюдении скоростного режима на одном из участков Третьего транспортного кольца в Москве
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
Allseas приостановила работу над строительством "Северного потока — 2"
Сотрудники полиции на улице Москвы
В Заполярье группа подростков избила полицейских
На месте стрельбы на Лубянке
В ФСБ сообщили о ликвидации стрелка на Лубянке
Пассажиры в плацкартном вагоне
Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов на церемонии вручения государственных наград в Кремле
Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента России
Американские доллары
В США отец и дочь врали о выигрышах в лотерею и стали миллионерами
Компрессорная установка Креховского месторождения природного газа
В "Нафтогазе" заявили о компромиссе с "Газпромом" по транзиту газа
Базилика Святых Михаила и Флориана
В Польше прокомментировали слова Путина о пакте Молотова-Риббентропа
Газовое оборудование в Львовской области Украины
Миллер раскрыл детали транзитного договора России и Украины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:20Запуск "Гонцов-М" на ракете "Союз-2" отложили, сообщает источник
03:09Посол США заявил о благодарности стран ЕС за санкции по Nord Stream 2
02:30Глава МИД Украины объяснил ужесточение правил поездок граждан в Россию
02:12Ким Чен Ын сообщил военным о "сложной внутренней и внешней ситуации"
01:57ВМС Ливии задержали судно с турецким экипажем, сообщили в ЛНА
01:55Дубовицкая прокомментировала сообщения о возможной свадьбе Петросяна
01:40Астронавт-ветеран НАСА поиронизировал о готовности корабля Starliner
01:15В Берлине завершена операция на рождественском рынке
01:06Президент Бразилии сообщил, что у него не нашли рака кожи
00:59В Саратове умер полицейский, получивший огнестрельное ранение
00:53Выборы нового главы Абакана пройдут в воскресенье
00:48Шнуров высмеял участника шоу "Голос", оскорбившего Гагарину
00:40Водитель сгоревшего в центре Москвы автомобиля раскрыл подробности ДТП
00:37В Боливии партия Моралеса 29 декабря выберет кандидата на выборы
00:28СМИ: в Берлине полиция не обнаружила подозрительный предмет на рынке
00:21В российских городах пройдет церемония зажжения свечей на Хануку
00:16Главы еврейских общин России поздравили иудеев с Ханукой
23:52В ЕР обсудили ситуацию с экс-депутатом, подозреваемым в убийстве
23:49Российская армейская авиация провела два патрулирования в Сирии
23:47В центре Берлина перекрыли движение из-за подозрительного предмета
Лента новостейМолния