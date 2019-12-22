Гохран России – Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней при Министерстве финансов РФ.

Гохран России был создан в 1996 году постановлением правительства Российской Федерации.

Свою историю Гохран России ведет с 1719 года. 22 декабря (11 декабря по старому стилю) указ Петра I определил государственную форму хранения ценностей, принадлежащих России. В соответствии с документом была создана Камер-коллегия, в регламенте (уставе) которой приводился полный перечень ценностей и указывался порядок их хранения в специально организованном помещении – Царской Рентерии.

Рентерия Петровским указом юридически была определена как основа Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней России.

Согласно регламенту, ценности из Царской Рентерии могли быть получены по именному распоряжению императора. Доступ к ценностям был у трех приближенных, каждый из которых имел свой ключ к одному из трех замков. Позже помещение получило название Алмазной или Бриллиантовой комнаты, которая пополнялась новыми ювелирными изделиями и украшениями из золота и серебра, уникальными драгоценными камнями.

В 1914 году в начале Первой мировой войны ценности были перевезены из Петрограда (Санкт-Петербурга) в Московский Кремль.

В 1920 году декретом Совета народных комиссаров для централизации, хранения и учета всех принадлежащих РСФСР ценностей было создано Государственное хранилище ценностей Наркомфина – Гохран России.

В 1941 году в начале Великой Отечественной войны, ценности Госфонда, в состав которого входил весь золотой запас СССР, были вывезены из столицы и в 1943 году возвращены в Москву.

В советское время собрание Гохрана пополнил ряд крупных отечественных алмазов, работы современных ювелиров.

В 1960 году Гохран вошел в состав Министерства финансов СССР как Третий специальный отдел (Гохран) при Министерстве финансов СССР. С 1979 года Гохран именовался Третьим главным управлением (Гохран) при Министерстве финансов СССР. В 1987 году был переименован в Государственное хранилище ценностей СССР (Гохран СССР) при Министерстве финансов СССР.

В 1991 году Гохран России получил статус Комитета драгоценных металлов и драгоценных камней (Комдрагмет РФ) при Министерстве экономики и финансов РФ. В 1992 году Гохран России вошел в состав Комитета Российской Федерации по драгоценным металлам и драгоценным камням (Роскомдрагмет).

В 1996 году после расформирования Роскомдрагмета Гохран России стал Государственным учреждением по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней при Министерстве финансов Российской Федерации.

Основными целями деятельности Гохрана России являются:

- формирование Госфонда России драгоценными металлами (золото, серебро, платина и металлы платиновой группы), драгоценными камнями (природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты, природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде и уникальные янтарные образования, приравненные к драгоценным камням), изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, их ломом и отходами, а также отпуск ценностей Госфонда России;

- хранение, учет и обеспечение сохранности ценностей Госфонда России.

В ведении Гохрана также входят : учет сделок с необработанными драгоценными камнями, государственный контроль за качеством сортировки и оценки драгоценных камней; предварительная экспертиза и реставрация уникальных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, зачисленных в Госфонд России; определение цен на драгоценные металлы и изделия из них, приобретаемые в Госфонд России и реализуемые из него.

Структурным подразделением Гохрана России является Алмазный фонд – уникальное собрание шедевров ювелирного искусства XVIII-XX веков, редких драгоценных камней, орденских знаков, самородков благородных металлов, представляющих собой огромную историческую, художественную, научную и материальную ценность. Коллекция относится к числу наиболее значимых и крупных собраний в мире, составляет самую известную часть сокровищницы Госфонда.

С 1967 года выставка "Алмазный фонд" открыта для посетителей на территории Московского Кремля.

Среди наиболее ценных экспонатов Алмазного фонда – корона Российской империи, выполненная в 1762 году для коронации императрицы Екатерины II и украшенная 5 тысячами бриллиантов и 75 жемчужинами; самородки золота и платины (золотые – 36-килограммовый "Большой треугольник" и 14-киллограммовая "Голова лошади", платиновый – 7,8-киллограмовый "Уральский великан"); драгоценные камни, известные как "Семь исторических камней", включающие один из самых старых индийских алмазов "Шах" и алмаз "Орлов".