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Человек с фотоаппаратом. Памяти Андрея Стенина
https://cdn24.img.ria.ru/images/102274/07/1022740768_0:105:1024:681_1036x0_80_0_0_f8f33adcb55bd851834977e8384e39f4.jpg
РИА Новости

Человек с фотоаппаратом. Памяти Андрея Стенина

10:00 22.12.2019 (обновлено: 10:01 22.12.2019)
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Фотожурналисту Андрею Стенину 22 декабря исполнилось бы 39 лет. Он начинал как пишущий репортер, но позже выбрал профессию военного корреспондента и сосредоточился на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков и конфликтов. Человек, который умел одним кадром передать суть события, — в фотоленте Ria.ru.
© Фото : AFP/Vasiliy Maximov

Андрей Стенин родился и вырос в городе Печора.

Фотокорреспондент Андрей Стенин в Каире, Египет
1 из 13

Андрей Стенин родился и вырос в городе Печора.

© Фото : AFP/Vasiliy Maximov
© РИА Новости / Владимир Астапкович

С 2003 года работал корреспондентом в газете.

Фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин
2 из 13

С 2003 года работал корреспондентом в газете.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Дамир Булатов / Перейти в фотобанк

В 2008 году профессионально занялся фотографией, в 2009 году пришел в РИА Новости.

Фотокорреспондент Андрей Стенин
3 из 13

В 2008 году профессионально занялся фотографией, в 2009 году пришел в РИА Новости.

© РИА Новости / Дамир Булатов
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© Фото : AFP/Vasiliy Maximov

После одной из первых командировок в Каир Андрей решил посвятить себя работе в горячих точках.

Фотокорреспондент Андрей Стенин в Каире, Египет
4 из 13

После одной из первых командировок в Каир Андрей решил посвятить себя работе в горячих точках.

© Фото : AFP/Vasiliy Maximov
© Фото : Коммерсантъ/Матвей Шиманов

Ничего другого он снимать не хотел.

Фотокорреспондент Андрей Стенин
5 из 13

Ничего другого он снимать не хотел.

© Фото : Коммерсантъ/Матвей Шиманов
© Фото : Комсомольская правда/ Александр Коц

У Стенина было чутье на эксклюзив, отмечают его коллеги.

Фотограф МИА Россия сегодня Андрей Стенин
6 из 13

У Стенина было чутье на эксклюзив, отмечают его коллеги.

© Фото : Комсомольская правда/ Александр Коц
© РИА Новости / Антон Белицкий / Перейти в фотобанк

Так же сильно, как свою работу и фотографию, Андрей любил мотоциклы.

Фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин
7 из 13

Так же сильно, как свою работу и фотографию, Андрей любил мотоциклы.

© РИА Новости / Антон Белицкий
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Стенин не мог сидеть на месте. Сирия, сектор Газа, Египет, Ливия, Турция, Украина — он был там, где творилась история.

Специальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин
8 из 13

Стенин не мог сидеть на месте. Сирия, сектор Газа, Египет, Ливия, Турция, Украина — он был там, где творилась история.

© РИА Новости
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© Фото : AFP/Vasiliy Maximov

Его кадрами иллюстрировали свои сообщения ведущие информационные агентства мира.

Фотокорреспондент Андрей Стенин в Каире, Египет
9 из 13

Его кадрами иллюстрировали свои сообщения ведущие информационные агентства мира.

© Фото : AFP/Vasiliy Maximov
© РИА Новости

В мае 2014 года Андрей Стенин отправился освещать конфликт на Украине.

Фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин
10 из 13

В мае 2014 года Андрей Стенин отправился освещать конфликт на Украине.

© РИА Новости
© РИА Новости / Дамир Булатов / Перейти в фотобанк

Пятого августа фотокорреспондент перестал выходить на связь с редакцией.

Специальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин
11 из 13

Пятого августа фотокорреспондент перестал выходить на связь с редакцией.

© РИА Новости / Дамир Булатов
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© AFP 2019 / Vasiliy Maximov

Автомобиль, в котором ехал Стенин, попал под шквальный огонь ВСУ.

Фотокорреспондент Андрей Стенин
12 из 13

Автомобиль, в котором ехал Стенин, попал под шквальный огонь ВСУ.

© AFP 2019 / Vasiliy Maximov
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанк

Коллеги вспоминали, что Андрей всегда оставался невозмутимым. Но в одном его тексте была фраза: "Я старался улыбаться как можно шире, чтобы никто не понял, насколько мне страшно".

Специальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин
13 из 13

Коллеги вспоминали, что Андрей всегда оставался невозмутимым. Но в одном его тексте была фраза: "Я старался улыбаться как можно шире, чтобы никто не понял, насколько мне страшно".

© РИА Новости / Михаил Фомичев
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День памяти Андрея СтенинаАндрей СтенинФото
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