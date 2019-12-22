Человек с фотоаппаратом. Памяти Андрея Стенина

Фотожурналисту Андрею Стенину 22 декабря исполнилось бы 39 лет. Он начинал как пишущий репортер, но позже выбрал профессию военного корреспондента и сосредоточился на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков и конфликтов. Человек, который умел одним кадром передать суть события, — в фотоленте Ria.ru.