Человек с фотоаппаратом. Памяти Андрея Стенина

Андрей Стенин родился и вырос в городе Печора.
Андрей Стенин родился и вырос в городе Печора.
С 2003 года работал корреспондентом в газете.
В 2008 году профессионально занялся фотографией, в 2009 году пришел в РИА Новости.
В 2008 году профессионально занялся фотографией, в 2009 году пришел в РИА Новости.
После одной из первых командировок в Каир Андрей решил посвятить себя работе в горячих точках.
После одной из первых командировок в Каир Андрей решил посвятить себя работе в горячих точках.
Ничего другого он снимать не хотел.
Ничего другого он снимать не хотел.
У Стенина было чутье на эксклюзив, отмечают его коллеги.
У Стенина было чутье на эксклюзив, отмечают его коллеги.
Так же сильно, как свою работу и фотографию, Андрей любил мотоциклы.
Так же сильно, как свою работу и фотографию, Андрей любил мотоциклы.
Стенин не мог сидеть на месте. Сирия, сектор Газа, Египет, Ливия, Турция, Украина — он был там, где творилась история.
Стенин не мог сидеть на месте. Сирия, сектор Газа, Египет, Ливия, Турция, Украина — он был там, где творилась история.
Его кадрами иллюстрировали свои сообщения ведущие информационные агентства мира.
Его кадрами иллюстрировали свои сообщения ведущие информационные агентства мира.
В мае 2014 года Андрей Стенин отправился освещать конфликт на Украине.
Пятого августа фотокорреспондент перестал выходить на связь с редакцией.
Пятого августа фотокорреспондент перестал выходить на связь с редакцией.
Автомобиль, в котором ехал Стенин, попал под шквальный огонь ВСУ.
Коллеги вспоминали, что Андрей всегда оставался невозмутимым. Но в одном его тексте была фраза: "Я старался улыбаться как можно шире, чтобы никто не понял, насколько мне страшно".
Коллеги вспоминали, что Андрей всегда оставался невозмутимым. Но в одном его тексте была фраза: "Я старался улыбаться как можно шире, чтобы никто не понял, насколько мне страшно".