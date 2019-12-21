В ЕР обсудили ситуацию с экс-депутатом, подозреваемым в убийстве

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Контрольная группа президиума генсовета "Единой России" провела заседание, на котором обсуждалась ситуация с задержанием подозреваемого в убийстве бывшего главы фракции ЕР в Переславль-Залесской гордуме Владимира Корнилова, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Ранее председатель гордумы Сергей Корниенко сообщил РИА Новости, что глава фракции "Единой России" Корнилов задержан по подозрению в убийстве. Позже СУСК РФ по региону подтвердило эту информацию; по версии следствия, 14 декабря 53-летний депутат избил и задушил 60-летнего знакомого, с которым вместе выпивал. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Корнилов исключен из партии "Единая Россия" и освобожден от депутатского мандата.
17 декабря, 12:39СК раскрыл подробности дела главы фракции ЕР в гордуме Переславля
"Контрольная группа президиума генерального совета "Единой России" прибыла в Переславль-Залесский и инициировала совместное заседание местного отделения партии и фракции в городской думе Переславля-Залесского с участием представителей общественности, чтобы более детально разобраться в причинах произошедшей трагедии", - приводит пресс-служба "Единой России" слова Хинштейна.
По данным пресс-службы, группа примет решения о персональной партийной ответственности руководства Переславль-Залесского местного отделения и Ярославского регионального отделения партии, а также фракции "Единой России". Решения будут представлены в виде предложений, сформулированных контрольной группой.
17 декабря, 16:44Коллега рассказал о депутате, задержанном за убийство в Переславле