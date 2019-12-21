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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-21T23:49+0300
https://ria.ru/20191221/1562686466.html
Российская армейская авиация провела два патрулирования в Сирии
https://cdn21.img.ria.ru/images/155806/84/1558068404_0:177:3233:1996_1036x0_80_0_0_0e61b252a000ac8ca7c4a7bacfd65647.jpg
РИА Новости

Российская армейская авиация провела два патрулирования в Сирии

23:49 21.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИстребитель Су-30СМ ВМФ России выполняет полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Истребитель Су-30СМ ВМФ России выполняет полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российская армейская авиация провела еще два воздушных патрулирования по нескольким маршрутам в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
По его словам, усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании.
"Силами армейской авиации проведено два воздушных патрулирования по маршруту Умм-Миаль – Метрас – Айн-Иса – электроподстанция Мамбрука – Камышлы и по маршруту Камышлы – Телль-Эш-Шур-Гарби – электроподстанция Мамбрука – Телль-Эш-Шур-Гарби – Камышлы", - сказал Боренков.
Кроме того, российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в провинциях Хасеке и Алеппо.
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