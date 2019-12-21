Российская армейская авиация провела два патрулирования в Сирии

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российская армейская авиация провела еще два воздушных патрулирования по нескольким маршрутам в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
По его словам, усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании.
"Силами армейской авиации проведено два воздушных патрулирования по маршруту Умм-Миаль – Метрас – Айн-Иса – электроподстанция Мамбрука – Камышлы и по маршруту Камышлы – Телль-Эш-Шур-Гарби – электроподстанция Мамбрука – Телль-Эш-Шур-Гарби – Камышлы", - сказал Боренков.
Кроме того, российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в провинциях Хасеке и Алеппо.
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