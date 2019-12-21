Российская армейская авиация провела два патрулирования в Сирии

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российская армейская авиация провела еще два воздушных патрулирования по нескольким маршрутам в Российская армейская авиация провела еще два воздушных патрулирования по нескольким маршрутам в Сирии , сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

По его словам, усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании.

"Силами армейской авиации проведено два воздушных патрулирования по маршруту Умм-Миаль – Метрас – Айн-Иса – электроподстанция Мамбрука – Камышлы и по маршруту Камышлы – Телль-Эш-Шур-Гарби – электроподстанция Мамбрука – Телль-Эш-Шур-Гарби – Камышлы", - сказал Боренков.