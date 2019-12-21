В центре Берлина перекрыли движение из-за подозрительного предмета

БЕРЛИН, 21 дек - РИА Новости. Движение возле рождественского рынка в центре Берлина перекрыто после эвакуации посетителей, поезда проходят расположенную здесь станцию Zoologischer Garten без остановки, сообщает телеканал n-tv.
На рождественском рынке в Берлине на площади Брайтшайдплац, где в 2016 году произошел теракт, был обнаружен подозрительный предмет. Два гражданина Сирии задержаны, сообщила в субботу газета Berliner Zeitung. Людей эвакуировали.
Задержанные известны своими исламистскими убеждениями, они имеют опыт обращения со взрывчаткой, писала газета. По данным Tageszeitung, один из них прибыл из США, второй зарегистрирован в земле Северный Рейн - Вестфалия.