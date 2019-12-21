МЧС предупредило москвичей о сильном тумане в ночь на воскресенье

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайший час с сохранением до 10.00 утра 22 декабря местами в городе Москве ожидается туман с видимостью 100-500 метров", - говорится в сообщении.
В связи с неблагоприятными погодными условиями в МЧС рекомендуют водителям снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих машин и избегать внезапных маневров. Пешеходам советуют при движении по краю проезжей части обозначать себя светоотражающими элементами на одежде.
18 декабря, 21:08Погода в Москве побила рекорд тепла 133-летней давности