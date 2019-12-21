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МЧС предупредило москвичей о сильном тумане в ночь на воскресенье
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РИА Новости

МЧС предупредило москвичей о сильном тумане в ночь на воскресенье

23:35 21.12.2019
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CC BY-SA 2.0 / Krasovski Andrey / УтреннееСолнцево
Солнцево
CC BY-SA 2.0 / Krasovski Andrey / Утреннее
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Главк МЧС по Москве предупреждает о тумане с видимостью 100-500 метров в столице до утра воскресенья, сообщается на сайте ведомства.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайший час с сохранением до 10.00 утра 22 декабря местами в городе Москве ожидается туман с видимостью 100-500 метров", - говорится в сообщении.
В связи с неблагоприятными погодными условиями в МЧС рекомендуют водителям снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих машин и избегать внезапных маневров. Пешеходам советуют при движении по краю проезжей части обозначать себя светоотражающими элементами на одежде.
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РосгидрометМЧС РФМоскваОбщество
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