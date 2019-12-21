МЧС предупредило москвичей о сильном тумане в ночь на воскресенье

В связи с неблагоприятными погодными условиями в МЧС рекомендуют водителям снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих машин и избегать внезапных маневров. Пешеходам советуют при движении по краю проезжей части обозначать себя светоотражающими элементами на одежде.