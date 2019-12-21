Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-21T23:32+0300
https://ria.ru/20191221/1562686301.html
Число жертв ДТП с автобусом в Гватемале возросло до 22 человек
https://cdn25.img.ria.ru/images/144426/75/1444267511_0:297:3111:2047_1036x0_80_0_0_bdc9f7533665ab5f0d90eb1c4d560bd0.jpg
РИА Новости

Число жертв ДТП с автобусом в Гватемале возросло до 22 человек

23:32 21.12.2019
161
© РИА Новости / В. Дунаев / Перейти в фотобанкГватемала. Архивное фото
Гватемала. Архивное фото
© РИА Новости / В. Дунаев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Число погибших в результате столкновения грузовика и автобуса в департаменте Сакапа в Гватемале возросло до 22, среди жертв аварии восемь несовершеннолетних, сообщает издание Prensa Libre.
Ранее сообщалось о 16 погибших.
Прокуратура Гватемалы сообщила в Twitter, что оба водителя транспортных средств, участвовавших в аварии, были задержаны.
Президент Гватемалы Джимми Моралес выразил свои соболезнования в связи с аварией. "Я хочу выразить свои соболезнования семьям жертв, и в то же время сообщить, что я оперативно передал распоряжения, чтобы пострадавшие получили всю необходимую помощь", - написал президент в Twitter.
Инцидент произошел в 3.20 (12.20 мск) субботы. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и врезался в автобус с более чем 55 пассажирами.
Последствия столкновения двух круизных лайнеров Carnival Legend и Carnival Glory в Мексике
20 декабря, 21:09
В порту мексиканского острова столкнулись два круизных лайнера
000000
Обсудить 0
Джимми МоралесГватемала (республика)В мире
Рекомендуем
Солнцево
МЧС предупредило москвичей о сильном тумане в ночь на воскресенье
Сотрудник полиции
В Саратове полицейский получил огнестрельное ранение
Сотрудники полиции в Берлине
В Берлине на рождественской ярмарке нашли подозрительный предмет
Новейший корабль Starliner на ракете-носителе Atlas V во время старта c мыса Канаверал во Флориде, США. 20 декабря 2019
В НАСА подтвердили возвращение Starliner на Землю
Фильм Аватар
Джеймс Кэмерон хочет еще раз показать "Аватар" в кино
Пожарная машина в США
В Лас-Вегасе пять человек погибли при пожаре в мотеле
Военные в Ливии
США опасаются военного вмешательства извне в конфликт в Ливии
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы
В центре Москвы восстановили движение транспорта после ДТП
Участники акции протеста желтых жилетов в Париже
В Париже "желтые жилеты" вышли на акцию в день рождения Макрона
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Гончарук рассказал, как соглашение по газу отразится на украинцах
Самолет АН-72
В ДР Конго нашли черный ящик разбившегося в октябре Ан-72
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
Россия не может гарантировать содержание ГТС Украины, заявил Козак
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
В Башкирии три человека погибли в ДТП
Ученики, сдающие ЕГЭ, перед началом экзамена
Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год
Cтратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160
В МО раскрыли планы по полетам стратегических ракетоносцев в 2020 году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:20Запуск "Гонцов-М" на ракете "Союз-2" отложили, сообщает источник
03:09Посол США заявил о благодарности стран ЕС за санкции по Nord Stream 2
02:30Глава МИД Украины объяснил ужесточение правил поездок граждан в Россию
02:12Ким Чен Ын сообщил военным о "сложной внутренней и внешней ситуации"
01:57ВМС Ливии задержали судно с турецким экипажем, сообщили в ЛНА
01:55Дубовицкая прокомментировала сообщения о возможной свадьбе Петросяна
01:40Астронавт-ветеран НАСА поиронизировал о готовности корабля Starliner
01:15В Берлине завершена операция на рождественском рынке
01:06Президент Бразилии сообщил, что у него не нашли рака кожи
00:59В Саратове умер полицейский, получивший огнестрельное ранение
00:53Выборы нового главы Абакана пройдут в воскресенье
00:48Шнуров высмеял участника шоу "Голос", оскорбившего Гагарину
00:40Водитель сгоревшего в центре Москвы автомобиля раскрыл подробности ДТП
00:37В Боливии партия Моралеса 29 декабря выберет кандидата на выборы
00:28СМИ: в Берлине полиция не обнаружила подозрительный предмет на рынке
00:21В российских городах пройдет церемония зажжения свечей на Хануку
00:16Главы еврейских общин России поздравили иудеев с Ханукой
23:52В ЕР обсудили ситуацию с экс-депутатом, подозреваемым в убийстве
23:49Российская армейская авиация провела два патрулирования в Сирии
23:47В центре Берлина перекрыли движение из-за подозрительного предмета
Лента новостейМолния