Число жертв ДТП с автобусом в Гватемале возросло до 22 человек

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Число погибших в результате столкновения грузовика и автобуса в департаменте Сакапа в Гватемале возросло до 22, среди жертв аварии восемь несовершеннолетних, сообщает издание Prensa Libre.
Ранее сообщалось о 16 погибших.
Прокуратура Гватемалы сообщила в Twitter, что оба водителя транспортных средств, участвовавших в аварии, были задержаны.
Президент Гватемалы Джимми Моралес выразил свои соболезнования в связи с аварией. "Я хочу выразить свои соболезнования семьям жертв, и в то же время сообщить, что я оперативно передал распоряжения, чтобы пострадавшие получили всю необходимую помощь", - написал президент в Twitter.
Инцидент произошел в 3.20 (12.20 мск) субботы. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и врезался в автобус с более чем 55 пассажирами.
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