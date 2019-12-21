Число жертв ДТП с автобусом в Гватемале возросло до 22 человек

Прокуратура Гватемалы сообщила в Twitter, что оба водителя транспортных средств, участвовавших в аварии, были задержаны.

Инцидент произошел в 3.20 (12.20 мск) субботы. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и врезался в автобус с более чем 55 пассажирами.