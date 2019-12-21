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США опасаются военного вмешательства извне в конфликт в Ливии
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РИА Новости

США опасаются военного вмешательства извне в конфликт в Ливии

22:57 21.12.2019 (обновлено: 22:59 21.12.2019)
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© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa, FileВоенные в Ливии
Военные в Ливии
© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa, File
Военные в Ливии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 дек – РИА Новости. США обеспокоены планами привлечения военной помощи извне в конфликт в Ливии, это угрожает перспективам его урегулирования, заявили в госдепартаменте.
"США обеспокоены просьбой правительства национального согласия о военной поддержке и угрозой ЛНА (Ливийской национальной армии – ред.) использовать поставляемые из-за рубежа воздушные средства и наемников для нападения на Мисурату. Внешнее военное вмешательство угрожает перспективам урегулирования конфликта", - говорится в заявлении ведомства.
В госдепартаменте вновь осудили нападения на гражданских лиц и призвали все стороны воздерживаться от эскалации.
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
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"Соединенные Штаты готовы сотрудничать с ООН и всеми сторонами для начала политических переговоров. Недавний инклюзивный американо-ливийский экономический диалог в Тунисе продемонстрировал, что конструктивный прогресс возможен, если внешние игроки предоставят ливийцам время и пространство для взаимодействия друг с другом", - отметили в ведомстве.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля не прекращает попыток захватить Триполи.
Парламент Турции ратифицировал в субботу заключенный с правительством в Триполи меморандум о военном сотрудничестве. Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявлял о возможности отправки турецких военных в Ливию, если ее власти обратятся к Турции с такой просьбой.
Ранее сотрудничающий с восточноливийскими властями маршал Хафтар, пользующийся поддержкой Египта и ОАЭ, объявил о начале решающего сражения и продвижения в центр Триполи. Ливийские СМИ сообщают о столкновениях между силами Хафтара и ПНС на ряде направлений на подступах к ливийской столице.
Ливийский лидер Муаммар Каддафи и президент Судана Омар аль-Башир на военном параде в Триполи
14 апреля, 08:00
Второе пришествие Каддафи. Станет ли генерал Хафтар новым лидером Ливии
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Обострение конфликта в ЛивииФайез ас-СарраджХалифа ХафтарЕвросоюзМуаммар КаддафиЛивияООНСШАВ мире
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