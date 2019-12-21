США опасаются военного вмешательства извне в конфликт в Ливии

ВАШИНГТОН, 21 дек – РИА Новости. США обеспокоены планами привлечения военной помощи извне в конфликт в Ливии, это угрожает перспективам его урегулирования, заявили в госдепартаменте.

"США обеспокоены просьбой правительства национального согласия о военной поддержке и угрозой ЛНА (Ливийской национальной армии – ред.) использовать поставляемые из-за рубежа воздушные средства и наемников для нападения на Мисурату. Внешнее военное вмешательство угрожает перспективам урегулирования конфликта", - говорится в заявлении ведомства.

В госдепартаменте вновь осудили нападения на гражданских лиц и призвали все стороны воздерживаться от эскалации.

"Соединенные Штаты готовы сотрудничать с ООН и всеми сторонами для начала политических переговоров. Недавний инклюзивный американо-ливийский экономический диалог в Тунисе продемонстрировал, что конструктивный прогресс возможен, если внешние игроки предоставят ливийцам время и пространство для взаимодействия друг с другом", - отметили в ведомстве.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем . Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром , который с апреля не прекращает попыток захватить Триполи.

Парламент Турции ратифицировал в субботу заключенный с правительством в Триполи меморандум о военном сотрудничестве. Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявлял о возможности отправки турецких военных в Ливию, если ее власти обратятся к Турции с такой просьбой.