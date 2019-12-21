В Лас-Вегасе пять человек погибли при пожаре в мотеле

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Не менее пяти человек погибли и 13 пострадали в результате пожара в мотеле Alpine Motel Apartments в Лас-Вегасе, сообщается в Twitter пожарной службы.
Пожар разгорелся ночью в трехэтажном здании мотеля, прибывшие на место инцидента пожарные обнаружили "людей, свисающих из окон второго этажа", несколько человек выпрыгнули из здания.
8AM UPDATE: All agencies, @LasVegasFD Fire Investigators, @LVMPD Homicide & CSI & @CCCoroner investigators on scene investigating incident, this is STANDARD PROCEDURE for any fatal fire in @CityOfLasVegas. Total numbers now 5 fatalities, 13 injured, @RedCrossUtahNV 23 displaced. pic.twitter.com/2IFDf54z2D— Las Vegas FireRescue (@LasVegasFD) December 21, 2019
Первоначально сообщалось о четырех погибших и семи пострадавших, пятеро из которых находились в критическом состоянии. Позднее число жертв возросло до пяти. Никто из пожарных не пострадал.
Было начато расследование, чтобы установить причины возгорания.