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Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год
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РИА Новости

Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год

21:57 21.12.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУченики, сдающие ЕГЭ, перед началом экзамена
Ученики, сдающие ЕГЭ, перед началом экзамена
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ученики, сдающие ЕГЭ, перед началом экзамена. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Основной период сдачи школьниками Единого государственного экзамена в 2020 году начнется 25 мая с экзаменов по литературе, географии и информатике и информационно-коммуникационным технологиям, следует из совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованного на официальном интернет-портале.
"Утвердить следующее расписание проведение единого государственного экзамена в 2020 году... 25 мая (понедельник) - география, литература, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)", - говорится в документе.
Через три дня, 28 мая пройдет экзамен по русскому языку, 1 июня - ЕГЭ по базовой и профильной математике, 4 июня - по истории и физике, 8 июня - по обществознанию и химии, 11 июня - по иностранным языкам, кроме устной части, и биологии, 15 и 16 июня школьникам предстоит сдать устную часть экзамена по иностранному языку.
Досрочная сдача ЕГЭ начнется 20 марта, также с экзаменов по географии и литературе. 23 марта пройдет ЕГЭ по русскому, 27 марта - по профильной и базовой математике, 30 марта - по иностранным языкам, кроме устной части, а также биологии и физике, 1 апреля пройдет сдача устной части экзамена по иностранным языкам, 3 апреля будут досрочно сдавать обществознание и информатику, 6 апреля - историю и химию.
Диск с заданиями единого государственного экзамена
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