Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Основной период сдачи школьниками Основной период сдачи школьниками Единого государственного экзамена в 2020 году начнется 25 мая с экзаменов по литературе, географии и информатике и информационно-коммуникационным технологиям, следует из совместного приказа Минпросвещения Рособрнадзора , опубликованного на официальном интернет-портале.

"Утвердить следующее расписание проведение единого государственного экзамена в 2020 году... 25 мая (понедельник) - география, литература, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)", - говорится в документе.

Через три дня, 28 мая пройдет экзамен по русскому языку, 1 июня - ЕГЭ по базовой и профильной математике, 4 июня - по истории и физике, 8 июня - по обществознанию и химии, 11 июня - по иностранным языкам, кроме устной части, и биологии, 15 и 16 июня школьникам предстоит сдать устную часть экзамена по иностранному языку.