Козак оценил способность России и Украины разрешать проблемы

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Урегулирование газового спора между Россией и Украиной показало, что стороны могут решать самые сложные вопросы в двустороннем формате, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Россия и Украина подписали в пятницу протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого "Газпром" и "Нафтогаз" заключат соглашение о продолжении транзита газа и урегулированию взаимных претензий.
"Несмотря на все сложности, мы способны, при этом в двустороннем формате, без всяких посредников, находить разрешение самых-самых сложных проблем. Это (договоренности в газовой сфере - ред.) ещё одно свидетельство того, что мы можем - при наличии политической воли, при желании - мы можем быть нормальными соседями, мы можем обо всем договариваться, разрешать самые-самые сложные проблемы", - сказал Козак в интервью программе "Вести в субботу".
Он рассказал, что представители Евросоюза присоединились и поддержали соглашение по газовому вопросу уже после того, как документ был подписан Россией и Украиной.
"Вчера, похоже, что синхронно, я не следил за временем, мы подписывали наш протокол об урегулировании отношений между нами, а там появлялись санкции. Сложилось такое глубокое убеждение, что это не оказало влияния никакого ни на украинскую сторону, ни на европейскую, ни на нас", - добавил вице-премьер.
Минфин США в ночь с пятницы на субботу сообщил о вступлении в силу санкций против трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Соединенные Штаты потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой газопровода, уже приостановила работу.