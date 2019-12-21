Козак оценил способность России и Украины разрешать проблемы

"Несмотря на все сложности, мы способны, при этом в двустороннем формате, без всяких посредников, находить разрешение самых-самых сложных проблем. Это (договоренности в газовой сфере - ред.) ещё одно свидетельство того, что мы можем - при наличии политической воли, при желании - мы можем быть нормальными соседями, мы можем обо всем договариваться, разрешать самые-самые сложные проблемы", - сказал Козак в интервью программе "Вести в субботу".