В центре Москвы две машины загорелись после ДТП

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Три человека пострадали при столкновении двух машин на Большой Садовой улице в центре Москвы, автомобили загорелись, движение перекрыто по двум полосам, сообщил РИА Новости в субботу представитель экстренных служб столицы.
"После столкновения двух легковых автомашин из-за разлива топлива произошел пожар, пострадали три человека", — сказал собеседник агентства, добавив, что перекрыто движение по двум полосам.
В центре Москвы произошло возгорание автомобиля, по предварительной информации это результат ДТП. Пожарные сработали оперативно, огонь потушен. Движение по внутренней стороне Садового кольца ограничено. pic.twitter.com/dDTHvz5Eux— Москва 24 (@infomoscow24) December 21, 2019
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, прибывшие на место ДТП подразделения ликвидировали пожар.