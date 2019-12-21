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В центре Москвы две машины загорелись после ДТП
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РИА Новости

В центре Москвы две машины загорелись после ДТП

21:04 21.12.2019 (обновлено: 23:53 21.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Три человека пострадали при столкновении двух машин на Большой Садовой улице в центре Москвы, автомобили загорелись, движение перекрыто по двум полосам, сообщил РИА Новости в субботу представитель экстренных служб столицы.
"После столкновения двух легковых автомашин из-за разлива топлива произошел пожар, пострадали три человека", — сказал собеседник агентства, добавив, что перекрыто движение по двум полосам.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, прибывшие на место ДТП подразделения ликвидировали пожар.
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МЧС РФМоскваПроисшествия
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