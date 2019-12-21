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Россия не может гарантировать содержание ГТС Украины, заявил Козак
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РИА Новости

Россия не может гарантировать содержание ГТС Украины, заявил Козак

20:50 21.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия не может гарантировать содержание газотранспортной системы Украины, Киев с пониманием отнесся к тому, что Москва будет снижать объемы транзита газа через украинскую территорию, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Россия и Украина подписали в пятницу протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого "Газпром" и "Нафтогаз" заключат соглашение о продолжении транзита газа и урегулированию взаимных претензий.
Договоренности предполагают бронирование мощностей для транзита газа в 65 миллиардов кубометров в 2020 году и по 40 миллиардов кубометров в 2021-2024 годах при установлении конкурентного тарифа.
"Естественно, мы должны возвращать те инвестиции, которые вложены и в "Северный поток — 2", и в "Турецкий поток". И Украина с пониманием отнеслась к этому, что мы не можем гарантировать содержание газотранспортной системы Украины. Мы готовы получать услугу, этот маршрут востребованный, а на большую часть, только ради того, чтобы содержать газотранспортную систему Украины, - это невозможно", - сказал Козак в интервью программе "Вести в субботу".
По его словам, если конфликтов и взаимных претензий больше не будет, стороны рассмотрят возможность продления этого контракта на следующий период - на пятилетний срок.
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Северный поток — 2Турецкий потокНафтогаз УкраиныГазпромДмитрий КозакРоссияУкраинаВ мире
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