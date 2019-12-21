Опубликовано видео драки школьников с полицейскими в Апатитах

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В Сети появилось видео массовой драки после дискотеки в Апатитах, в ходе которой подростки избили двух полицейских.
Накануне группа подростков после дискотеки в городском ДК избила двух полицейских. Школьники не реагировали на замечания сотрудников полиции и даже оказали сопротивление. У одного из полицейских диагностировали сотрясение мозга.
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Позднее девятерых участников драки задержала полиция. СК и УМВД по Мурманской области проводят проверки инцидента.