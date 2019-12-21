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2019-12-21T21:38+0300
https://ria.ru/20191221/1562683457.html
Опубликовано видео драки школьников с полицейскими в Апатитах
https://cdn22.img.ria.ru/images/156268/46/1562684667_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_f0836b50c92edb328a6f5e422bdd4b3c.jpg
РИА Новости

Опубликовано видео драки школьников с полицейскими в Апатитах

20:10 21.12.2019 (обновлено: 21:38 21.12.2019)
63491
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В Сети появилось видео массовой драки после дискотеки в Апатитах, в ходе которой подростки избили двух полицейских.
Накануне группа подростков после дискотеки в городском ДК избила двух полицейских. Школьники не реагировали на замечания сотрудников полиции и даже оказали сопротивление. У одного из полицейских диагностировали сотрясение мозга.
Драка
28 ноября, 08:00
В Новосибирске группа подростков держит в страхе целый район
Позднее девятерых участников драки задержала полиция. СК и УМВД по Мурманской области проводят проверки инцидента.
96279915984
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Следственный комитет РФРоссияМурманская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Вот она безнаказанность(попробовали бы в другой стране помахать кулачками. Хотя у нас что вы что вы не дай боже они не совершеннолетние.(((
21 декабря, 21:27
Денис Федоренко
47100012
Смотрящий им ключи даст
21 декабря, 20:59
Сержик Сержин
11100333
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