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2019-12-21T19:46+0300
https://ria.ru/20191221/1562683132.html
В Польше прокомментировали слова Путина о пакте Молотова-Риббентропа
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РИА Новости

В Польше прокомментировали слова Путина о пакте Молотова-Риббентропа

19:46 21.12.2019
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© Depositphotos / rognarБазилика Святых Михаила и Флориана
Базилика Святых Михаила и Флориана
© Depositphotos / rognar
ВАРШАВА, 21 дек - РИА Новости. Официальная Варшава настаивает на том, что СССР напал на Польшу в 1939 году, говорится в заявлении Института национальной памяти Польши, распространенном в субботу в связи с высказываниями президента России Владимира Путина.
На пресс-конференции в четверг Путин напомнил, что советские войска вошли в Польшу "после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории" страны. Президент РФ отметил, что польское правительство в это время "находилось где-то уже в районе польско-румынской границы" и "не с кем бы было даже разговаривать на эту тему".
"И гитлеровская Германия, и Советский Союз Ленина и Сталина последовательно стремились свергнуть Версальский порядок в Европе и навязать свои порядки другим европейским народам. Вторая мировая война началась с агрессии Германии и Советского Союза на Польшу в 1939 году", - говорится в заявлении.
По мнению Института национальной памяти, "прелюдией к вооруженной агрессии третьего Рейха и СССР было их взаимное соглашение от 23 августа 1939 года, известное как пакт Молотова-Риббентропа".
Официальной позицией Польши уже много лет является тезис о том, что СССР напал на Польшу в 1939 году так же, как и гитлеровская Германия.
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Государственный Институт национальной памяти Польши занимается изучением деятельности органов госбезопасности социалистической Польши (1944-1990), третьего Рейха и СССР для расследования преступлений в отношении польских граждан. Институт стал инициатором закона о декоммунизации, в соответствии с которым были переименованы множество улиц, а также снесены памятники советских времен.
Советско-германский договор о ненападении (зачастую именуемый пактом Молотова-Риббентропа по фамилиям его подписантов, глав внешнеполитических ведомств СССР и Германии) был подписан 23 августа 1939 года в Москве. Содержание пакта о ненападении не расходилось с нормами международного права и договорной практикой государств, принятой для подобного рода урегулирований.
Одновременно с договором был подписан секретный дополнительный протокол, содержавший разграничение сфер интересов Советского Союза и Германии. В зону влияния СССР вошли часть Прибалтики, Западная Белоруссия, Западная Украина и Бессарабия. Тем самым европейская граница СССР отодвигалась значительно западнее.
По мнению профессиональных военных историков, пакт позволил Советскому Союзу получить передышку для подготовки к войне, усилить свою военную промышленность и увеличить численность Красной армии. А в начальный период Великой Отечественной войны германские войска были вынуждены наступать со значительно более удаленных рубежей. Благодаря этому СССР удалось вовремя эвакуировать на восток многочисленные промышленные предприятия, а также дополнительно мобилизовать многие дивизии, которые сдержали армии вермахта под Москвой и Ленинградом.
Кроме того, как указывают специалисты, советско-германский договор о ненападении предотвратил войну Японии против СССР, поскольку Токио был недоволен решением Берлина подписать этот пакт без учета мнения японской стороны.
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6960109141197
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Вторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинПольшаРоссияВ мире
Популярные комментарии
Именно Польша в 1939 году не разрешила проход Советских войск и пролет авиации для борьбы с фашистами на стороне стран, воюющих с Германией!!! Что хотели-то и получили, тем более СССР вернул территории, которая Польша украла поле падения Российской Империи!!!😡😡😡
21 декабря, 20:01
Alex Capilat
171000017
То есть Польша бы предпочла, чтобы ее территорию полностью захватили нацисты и истребили все население?
21 декабря, 19:50
Звенящий Кусочек
138210113
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