В ДР Конго нашли черный ящик разбившегося в октябре Ан-72

Грузовой военный самолет Ан-72, на борту которого были восемь человек (четыре пассажира и четыре члена экипажа), потерпел крушение на востоке ДРК 10 октября. Он вылетел из аэропорта Гомы и должен был через два часа приземлиться в Киншасе, однако спустя час после вылета самолет потерял связь с центром управления и пропал с радаров. Его обломки были найдены в провинции Маниема.