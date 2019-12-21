В ДР Конго нашли черный ящик разбившегося в октябре Ан-72

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Поисковая группа обнаружила черный ящик самолета Ан-72, разбившегося в Демократической республике Конго в октябре, сообщает местный портал Actualite.
Грузовой военный самолет Ан-72, на борту которого были восемь человек (четыре пассажира и четыре члена экипажа), потерпел крушение на востоке ДРК 10 октября. Он вылетел из аэропорта Гомы и должен был через два часа приземлиться в Киншасе, однако спустя час после вылета самолет потерял связь с центром управления и пропал с радаров. Его обломки были найдены в провинции Маниема.
Черный ящик обнаружили в провинции Санкуру. Туда направился министр обороны страны Эме Нгой Мукена.
Восемнадцатого октября правительство объявило, что останки жертв крушения Ан-72 доставлены в клинику в Киншасе для анализа и идентификации. 17 декабря власти уточнили, что всего было обнаружено пять тел. Но окончательное число жертв все еще неизвестно.
12 октября, 12:09На борту Ан-72, разбившегося в ДР Конго, были двое россиян