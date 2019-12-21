В Башкирии три человека погибли в ДТП

УФА, 21 дек - РИА Новости. Три человека погибли, пятеро пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Три человека погибли, пятеро пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Башкирии , сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.

По данным ведомства, авария произошла около села Аскарово Абзелиловского района республики. Лобовое столкновение произошло между автомобилями Zaz Chance и Skoda Fabia.

"Из первого автомобиля погибли двое, один пострадал, из второго автомобиля один погиб, четверо пострадали. На месте происшествия работают инспекторы дорожной службы", - сказали РИА Новости в пресс - службе.

По данным ГУ МЧС по Башкирии, среди пострадавших есть ребенок.