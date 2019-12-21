В Башкирии три человека погибли в ДТП

По данным ведомства, авария произошла около села Аскарово Абзелиловского района республики. Лобовое столкновение произошло между автомобилями Zaz Chance и Skoda Fabia.
"Из первого автомобиля погибли двое, один пострадал, из второго автомобиля один погиб, четверо пострадали. На месте происшествия работают инспекторы дорожной службы", - сказали РИА Новости в пресс - службе.
По данным ГУ МЧС по Башкирии, среди пострадавших есть ребенок.
"Среди пострадавших есть 14-летний ребенок. Травмированных при аварии с места происшествия увезли на попутных автомобилях", - сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону, пояснив, что пострадавших надо было довезти до больницы экстренно, поэтому не стали ждать скорую помощь.
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