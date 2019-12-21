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В Башкирии три человека погибли в ДТП
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РИА Новости

В Башкирии три человека погибли в ДТП

19:42 21.12.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
УФА, 21 дек - РИА Новости. Три человека погибли, пятеро пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Башкирии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
По данным ведомства, авария произошла около села Аскарово Абзелиловского района республики. Лобовое столкновение произошло между автомобилями Zaz Chance и Skoda Fabia.
"Из первого автомобиля погибли двое, один пострадал, из второго автомобиля один погиб, четверо пострадали. На месте происшествия работают инспекторы дорожной службы", - сказали РИА Новости в пресс - службе.
По данным ГУ МЧС по Башкирии, среди пострадавших есть ребенок.
"Среди пострадавших есть 14-летний ребенок. Травмированных при аварии с места происшествия увезли на попутных автомобилях", - сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону, пояснив, что пострадавших надо было довезти до больницы экстренно, поэтому не стали ждать скорую помощь.
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